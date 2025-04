Bo poslanec Svobode odstopil? To mu predlaga Urška Klakočar Zupančič

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v izjavi za medije dejala, da bi sama odstopila v primeru, če bi se znašla v položaju poslanca Svobode Miroslava Gregoriča, ki je opravljal nezdružljivi funkciji. »Če bova imela možnost spregovoriti, mu bom tudi predlagala, da na tak način prevzame odgovornost za svoja ravnanja,« je dodala.

Poslanec Gregorič je bil namreč do januarja letos prokurist v zobozdravstvenem podjetju Cyclopet, a tega ni prijavil pristojnim institucijam - ne DZ, ne Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), je v ponedeljek poročala Televizija Slovenija (TVS). Sam trdi, da se tega, ali je dejavnost prijavil, ne spomni, KPK pa je opozorila, da sta funkciji nezdružljivi.

Z Gregoričem se predsednica DZ sicer še ni pogovorila, ker je bila v preteklih dneh v tujini, je pojasnila. Po informacijah, ki jih ima, gre za kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, vse postopke po tem zakonu pa vodi KPK. »Moje osebno mnenje je, da mora vsak javni funkcionar paziti na integriteto, paziti, da ne krši zakonodaje,« je dejala. V tem primeru gre za zakonodajo, ki preprečuje korupcijo in odpravlja morebitna korupcijska tveganja. Prav tako meni, da »mora vsak javni funkcionar prevzeti odgovornost za svoja ravnanja, v kolikor se zgodi, da pride do kršitev«.

KPK bo zaprosil za mnenje

V poslanski skupini Svoboda so se sicer o tem pogovorili v torek, vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič pa je po pogovoru v izjavi za medije dejala, da se bo Gregorič sam obrnil na KPK in zaprosil za mnenje, »kaj mu je v tem trenutku storiti«.

Na KPK po informacijah STA njegovega zaprosila še niso prejeli. Kot so pojasnili v torek, pa sami nimajo podlage za uvedbo postopka, saj je Gregoriču funkcija prokurista v omenjenem podjetju medtem že prenehala.

Podjetje Cyclopet je Miroslav Gregorič ustanovil leta 2003, leta 2012 ga je predal svoji ženi, ta pa leta 2018 njuni hčeri. A je poslanec Gibanja Svoboda vse do 6. januarja letos ostal prokurist, torej pravni zastopnik podjetja. Njegova hči ima sicer v Ljubljani zobozdravstveno ordinacijo s koncesijo, ki je v lasti podjetja Cyclopet.