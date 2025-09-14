Bo novela zakona zaprla zasebne vrtce? Občine razkrivajo, ali imajo dovolj prostora za vse otroke

Predlog novele zakona o vrtcih, ki ga bo v ponedeljek obravnaval odbor DZ, buri duhove. Po navedbah SDS spremembe ogrožajo obstoj zasebnih vrtcev, podobno opozarjajo tudi njihovi predstavniki. Pravijo, da bi novela pomenila »neizogibno zaprtje zasebnih vrtcev, ogrozila pluralnost pedagoških pristopov in omejila svobodno izbiro staršev«.

Predlog med drugim določa, da bi moral novoustanovljeni zasebni vrtec za izvajanje javno veljavnega programa pridobiti koncesijo občine. S tem bi bil upravičen do celotnega financiranja programa. Zasebni vrtci, ki delujejo po posebnih pedagoških načelih, bodo še naprej sofinancirani v višini 85 odstotkov, kot do zdaj.

Ministrstvo ob tem pojasnjuje, da je sprememba nujna, saj je danes v javnih vrtcih prostora dovolj, včasih pa ni bilo tako. »Čedalje pogosteje se postavlja vprašanje o smiselnosti dvojnega financiranja – prostih mest v javnih vrtcih in hkrati zasebnih vrtcev brez koncesije,« so sporočili.

Ker je novela sprožila val nezadovoljstva, so predstavniki zasebnih vrtcev in somišljeniki v petek organizirali protestni shod pred državnim zborom.

Mi pa smo vprašanja o kapacitetah in demografskih trendih naslovili na vseh 12 mestnih občin. Odgovore, ki smo jih prejeli, objavljamo v celoti. Do roka nismo prejeli odgovorov z občin Celje in Velenje

Kranj in Maribor edini občini, kjer prostih mest trenutno ni dovolj za vse

Večina občin odgovarja, da imajo trenutno dovolj prostora za vse otroke, ponekod pa bi morali ob morebitnem zaprtju zasebnih vrtcev odpreti dodatne oddelke.

Slovenj Gradec, Ptuj, Nova Gorica, Velenje, Ljubljana, Koper in Murska Sobota zagotavljajo, da bi lahko sprejeli vse otroke in po potrebi med letom odpirali dodatne oddelke.

Novo mesto priznava, da zasebni vrtci pomembno dopolnjujejo mrežo, a so lani uspeli sprejeti vse otroke, ki so izpolnjevali pogoje.

Kranj in Maribor sta edini občini, kjer prostih mest trenutno ni dovolj za vse, vendar Kranj načrtuje odprtje novih oddelkov, v Mariboru pa o vpisih odloča komisija.

Demografski trendi večinoma kažejo na zniževanje števila otrok, kar pomeni, da bodo kapacitete zadostovale tudi v prihodnje.

MO SLOVENJ GRADEC

Ali imajo javni vrtci dovolj kapacitet, da bi sprejeli vse otroke?

V šolskem letu 2025/2026 imamo v Mestni občini Slovenj Gradec dovolj kapacitet za sprejem vseh otrok.

Ali bo prostora dovolj tudi v prihodnje?

Dolgoročna projekcija potreb po novih oddelkih je nemogoča, saj je pogojena z demografskimi, družbenimi in gospodarskimi razmerami. Morebitne potrebe po dodatnih oddelkih so povezane tudi z zakonskimi določili glede ohranitve ali ukinitve fleksibilnega normativa +2. V šolskem letu 2025/2026 je v Vzgojno varstvenem zavodu Slovenj Gradec 3,5 prostih igralnic in s tem možnost odprtja dodatnih oddelkov med letom. Ob ukinitvi fleksibilnega normativa pa bi bilo za kar 90 otrok premalo prostora, cena programa pa bi se enormno podražila.

Kako je z vpisom spomladi rojenih otrok, bo tudi zanje dovolj prostora?

Mestna občina Slovenj Gradec že sedaj odpira oddelke med šolskim letom.

Kako boste zagotovili vpis v najbližji vrtec in določili prednost?

Vrtec sprejema otroke v primeru prostih mest, v primeru premalo mest se sestane komisija za sprejem otrok, ki vloge točkuje in mesto dobijo tisti, ki imajo več točk.

MO NOVO MESTO

V Mestni občini Novo mesto se zadnja leta soočajo z velikim vpisom otrok, saj je mesto privlačno za priseljevanje. »Zasebni vrtci nam zato trenutno lepo dopolnjujejo mrežo javnih vrtcev. Večina jih v Novem mestu deluje že leta in so dobro sprejeti med starši, oddelke pa redno zapolnjujejo,« so pojasnili. V zasebnih vrtcih trenutno deluje deset oddelkov, medletne vpise pa rešujejo z odpiranjem dodatnih oddelkov.

»Lokalna skupnost skrbi za razvejano mrežo javnih vrtcev po celotni občini,« dodajajo in izpostavljajo, da starši vrtce največkrat izbirajo glede na lokacijo službe. Otroke se sprejema po vrstnem redu glede na prejete točke, postopek pa ureja občinski pravilnik.

MO PTUJ

Ali imajo javni vrtci dovolj kapacitet?

Da, v Mestni občini Ptuj ima Vrtec Ptuj dovolj kapacitet, da lahko sprejme vse otroke.

Ali demografski trendi v vaši občini kažejo, da bo prostora dovolj tudi v prihodnjih desetih letih?

Da, demografski podatki kažejo, da bo kapacitet dovolj tudi v naslednjem desetletju.

Ali lahko staršem zagotovite, da bo v vaših vrtcih dovolj prostora tudi za spomladi rojene otroke, ki ob vpisu z okoli 11 meseci pogosto ostanejo brez mesta?

Da, zagotovljeno je dovolj prostora tudi za otroke, rojene spomladi.

Kako boste zagotovili, da bo denimo otrok vpisan v najbližji vrtec glede na stalno prebivališče, kar je običajno želja staršev, in ne v bolj oddaljen vrtec, če bo vpis sredi leta? Kako boste določili, kateri otrok bo imel prednost?

Otroke sprejemajo skozi vse leto in se trudijo najti optimalno rešitev za družine. Prednost pri vpisu določijo na podlagi stalnega prebivališča in posebnih družinskih okoliščin.

MO MARIBOR

Ali imajo javni vrtci v vaši občini dovolj kapacitet, da bi lahko sprejeli prav vse otroke, ki bi ob morebitnem zaprtju zasebnih vrtcev ostali brez varstva?

Trenutno ne.

Ali demografski trendi v vaši občini kažejo, da bo prostora dovolj v prihodnjih desetih letih?

Da.

Ali lahko staršem zagotovite, da bo v vaših vrtcih dovolj prostora tudi za spomladi rojene otroke, ki ob vpisu z okoli 11 meseci pogosto ostanejo brez mesta?

Da.

Kako boste zagotovili, da bo denimo otrok vpisan v najbližji vrtec glede na stalno prebivališče, kar je običajno želja staršev, in ne v bolj oddaljen vrtec, če bo vpis sredi leta? Kako boste določili, kateri otrok bo imel prednost?

Lokalna skupnost je dolžna zagotoviti prosto mesto za otroka s stalnim prebivališče v njeni občini na območju občine. Vrtci se pri oblikovanju oddelkov oziroma pri vpisu otrok trudijo upoštevati želje staršev po točno določeni enoti, vendar iz objektivnih razlogov to ni vedno možno. V primeru večjega vpisa otrok kot je prostih mest, vrtec ravna v skladu s »Pravilnikom o postopku vpisa in sprejema otrok v vrtec v Mestni občini Maribor«.

MO NOVA GORICA

Ali imajo javni vrtci v vaši občini dovolj kapacitet, da bi lahko sprejeli prav vse otroke, ki bi ob morebitnem zaprtju zasebnih vrtcev ostali brez varstva?

Da. Po trenutnih podatkih je v odprtih 61 oddelkih v vrtcih prostih še 81 mest. Poleg tega so proste še 3 igralnice v Vrtcu Nova Gorica in v enoti Najdihojca v Novi Gorici (4 igralnice). Prosta je tudi igralnica v enoti Grgar.

Ali demografski trendi v vaši občini kažejo, da bo prostora dovolj tudi v prihodnjih desetih letih?

Da. Ali lahko staršem zagotovite, da bo v vaših vrtcih dovolj prostora tudi za spomladi rojene otroke, ki ob vpisu z okoli 11 meseci pogosto ostanejo brez mesta?

Da. Vsi otroci iz Mestne občine Nova Gorica, ki potrebujejo mesto v vrtcu, vedno dobijo prosto mesto v vrtcu, saj vrtci med šolskim letom odpirajo dodatne oddelke, skladno s potrebami staršev.

Kako boste zagotovili, da bo denimo otrok vpisan v najbližji vrtec glede na stalno prebivališče, kar je običajno želja staršev, in ne v bolj oddaljen vrtec, če bo vpis sredi leta? Kako boste določili, kateri otrok bo imel prednost?

Vrtci bodo izvajali postopke tako kot doslej. Glede na to, da je v vrtcih relativno dovolj prostih mest, skušajo vrtci ugoditi željam staršev oziroma skrbnikov. Določeni starši si želijo, da bi bil otrok vključen v najbližji vrtec glede na stalno prebivališče otroka, določeni starši si želijo, da bi bil otrok vključen bližje prebivališču starih staršev, ki otroka tudi odpeljejo iz vrtca, določeni starši pa si želijo, da bi bil otrok vključen v kraju, kjer so starši v službi.

V kolikor bi bilo v vrtcu vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, bi o tem odločala komisija za sprejem otrok v javnem vrtcu, skladno z 11. točko Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih (Uradni list RS, št.34/25).

MO MURSKA SOBOTA

Ali imajo javni vrtci v vaši občini dovolj kapacitet, da bi lahko sprejeli prav vse otroke, ki bi ob morebitnem zaprtju zasebnih vrtcev ostali brez varstva?

V Mestni občini Murska Sobota javni vrtci razpolagajo z zadostnimi prostorskimi in kadrovskimi kapacitetami, da lahko sprejmejo vse otroke, ki potrebujejo varstvo. V primeru morebitnih sprememb glede zasebnih vrtcev s koncesijo smo torej pripravljeni zagotoviti ustrezna mesta v javnem vrtcu za vse otroke iz naše občine.

Ali demografski trendi v vaši občini kažejo, da bo prostora dovolj tudi v prihodnjih desetih letih?

Analiza demografskih gibanj kaže, da se število rojstev v Mestni občini Murska Sobota v zadnjem obdobju zmanjšuje. Posledično se je obseg delovanja Vrtca Murska Sobota v zadnjih šestih letih skrčil iz 45 na 40 oddelkov. Ti trendi kažejo, da bo obstoječ prostorski potencial vrtca zadostoval tudi v prihodnje.

Na podlagi dosedanjih analiz lahko ocenimo, da bo v prihodnjih desetih letih prostora dovolj za vse otroke, ki bodo potrebovali vključitev v vrtec.

Ali lahko staršem zagotovite, da bo v vaših vrtcih dovolj prostora tudi za spomladi rojene otroke, ki ob vpisu z okoli 11 meseci pogosto ostanejo brez mesta?

Da. V našem javnem vrtcu že vrsto let sistematično omogočamo tudi sprejem otrok, ki so vpisani med letom. Posebej pozorni smo na mlajše otroke, ki ob dopolnjenih enajstih mesecih prvič vstopajo v vrtec. Na ta način zagotavljamo, da tudi ti otroci dobijo ustrezno mesto in da starši niso prikrajšani za možnost vključitve svojega otroka v vrtec.

Kako boste zagotovili, da bo denimo otrok vpisan v najbližji vrtec glede na stalno prebivališče, kar je običajno želja staršev, in ne v bolj oddaljen vrtec, če bo vpis sredi leta? Kako boste določili, kateri otrok bo imel prednost?

Ob vsakem vpisu se svetovalna služba in vodstvo vrtca individualno pogovorita s starši in poskušata najti optimalno rešitev. Kadar je mogoče, se ugodi želji staršev, v primeru omejenih zmogljivosti pa vodstvo vrtca skupaj s starši skuša doseči kompromis.

Prednost pri razporeditvi imajo otroci, ki so vpisani v rednem roku, ki poteka spomladi, običajno v mesecu marcu. Če starši ob vpisu ne dobijo mesta v željeni enoti, lahko pred začetkom novega šolskega leta zaprosijo za premestitev v enoto, ki jim je bližje. Ob tem želimo poudariti, da so vse enote Vrtca Murska Sobota razporejene v krogu približno petih kilometrov, zato večjih logističnih obremenitev za starše praviloma ni.

MO KRANJ

Javni vrtci v Mestni občini Kranj nimajo dovolj kapacitet, da bi sprejeli prav vse otroke ob morebitnem zaprtju zasebnih vrtcev in tudi demografski trendi kažejo, da se število vrtčevskih otrok v Kranju v naslednjih letih ne bo zmanjševalo.

Trenutno je v javnih vrtcih, vrtcih pri osnovnih šolah in zasebnih vrtcih s koncesijo 1850 otrok. Okoli 230 otrok pa je v zasebnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj, ki nimajo koncesije, vendar občina njihovo delovanje sofinancira.

Vse kapacitete v kranjskih vrtcih ta hip niso zasedene. Prostih je še 77 mest (27 za prvo starostno obdobje in 50 za drugo starostno obdobje).

Prav tako imamo možnost odprtja še šestih dodatnih oddelkov prvega starostnega obdobja (84 prostih mest), ki jih MOK namerava odpreti med šolskim letom, če bodo zasedena vsa mesta. Tako bomo vključitev v vrtec omogočili tudi otrokom, ki bodo starostni pogoj za sprejem izpolnili pozneje.

Starši bodo otroke lahko vpisali v tisti vrtec, kjer bodo še razpoložljiva prosta mesta. Vpis v najbližji vrtec bo možen, če bodo tam na voljo proste kapacitete. Nekateri starši namreč kljub ponujenemu prostemu mestu v vrtcu, ki ni najbližje njihovemu domu, raje počakajo, da dobijo mesto v želenem vrtcu.

MO VELENJE

Ali imajo javni vrtci v vaši občini dovolj kapacitet, da bi lahko sprejeli prav vse otroke, ki bi ob morebitnem zaprtju zasebnih vrtcev ostali brez varstva?

V Mestni občini Velenje imamo en javni zavod, in sicer Vrtec Velenje in nobenega zasebnega vrtca. Imamo pa trenutno pet otrok, ki imajo stalna prebivališča v Mestni občini Velenje in so vključeni v zasebne vrtce v drugih občinah, ki bi jih lahko vključili tudi v javni vrtec. Tudi v preteklosti nismo nikoli imeli več kot deset otrok v drugih zasebnih vrtcih.

Ali demografski trendi v vaši občini kažejo, da bo prostora dovolj tudi v prihodnjih desetih letih?

Zagotovo bo v Vrtcu Velenje prostora dovolj tudi v prihodnjih letih, saj že od leta 2019 rodnost v naši občini rahlo pada. Prav tako pa beležimo upad vpisa otrok v Vrtec Velenje že od šolskega leta 2021/2022. Kljub temu so nekateri objekti vrtca že precej dotrajani in v nekateri predelih mesta se kaže večji trend vpisa otrok v vrtec, tako da pripravljamo projektno dokumentacijo in spremembo OPPN-ja za novogradnjo štiri oddelčnega vrtca v Škalah.

Ali lahko staršem zagotovite, da bo v vaših vrtcih dovolj prostora tudi za spomladi rojene otroke, ki ob vpisu z okoli 11 meseci pogosto ostanejo brez mesta?

Že vrsto let v Mestni občini Velenje zagotavljamo dovolj prostih mest v našem javnem zavodu Vrtec Velenje, tako na začetku šolskega leta, kot tudi med šolskim letom, ko po potrebi odpiramo nove oddelke. Od 3 pa tudi do 5 oddelkov v preteklih letih. Za letošnje šolsko leto imamo še 4 proste igralnice s pripadajočimi prostori, vendar je že sedaj v začetku šolskega leta 1 oddelek manj kot v začetku lanskega šolskega leta.

Kako boste zagotovili, da bo denimo otrok vpisan v najbližji vrtec glede na stalno prebivališče, kar je običajno želja staršev, in ne v bolj oddaljen vrtec, če bo vpis sredi leta? Kako boste določili, kateri otrok bo imel prednost?

Vpisi sredi leta potekajo na prosta mesta v vseh enotah Vrtca Velenje. Če starši izrazijo željo po vpisu v točno določeno enoto, kjer ni več prostih mest, se takšnega otroka razvrsti na čakalno listo.

Ko se zaradi izpisa otroka iz vrtca sprosti kakšno mesto, se preverijo čakalne liste otrok, nato se staršem ponudi konkretno prosto mesto. Najprej se to mesto ponudi staršem že vpisanih otrok, ki so na vlogi za vpis oziroma vlogi za prestavitev že v začetku šolskega leta oziroma v času rednega vpisa (v mesecu marcu) navedli dotično enoto, pa njihove želje, do sedaj še niso mogle biti uresničene, ker v tej enoti ni bilo prostega mesta. Če takšnih otrok ni, se pregledajo vloge za prestavitev, ki so bile oddane sredi šolskega leta. Šele, če tudi slednjih kandidatov ni, se mesto ponudi staršem, ki želijo na novo vpisati otroka.

V šolskem letu 2025/2026 ima Vrtec Velenje zaradi prostorskih kapacitet možnost sredi leta odpreti še 4 oddelke, kar pomeni, da bo staršem tudi sredi leta omogočena možnost vpisa oziroma prestavitve v drugo enoto, ki pa bo, če bo le možno, v bližini njihovega bivališča. Vsekakor pa bodo imeli starši po vpisu otroka v vrtec ob morebitni trenutni polni zasedenosti prostih mest v njim želeni enoti, možnost oddati vlogo za prestavitev za naslednje šolsko leto, kar pomeni, da se bodo takšni otroci najkasneje, če bo le možno, že septembra prestavljeni v njim želeno enoto.

MO LJUBLJANA

Ali imajo javni vrtci v vaši občini dovolj kapacitet, da bi lahko sprejeli prav vse otroke, ki bi ob morebitnem zaprtju zasebnih vrtcev ostali brez varstva?

Glede na predlog novele ZVRT, po kateri bodo zasebni vrtci, ki delujejo po posebnih pedagoških načelih, ohranili vso dosedanjo ureditev, za vse ostale zasebne vrtce, ki delujejo po kurikulumu, pa je predvideno prehodno obdobje 10 let za preoblikovanje programa (oziroma skrajšanje na 5 let po zadnjih informacijah, z možnostjo preoblikovanja programa in nadaljevanja poslovanja), ocenjujemo, da bodo zasebni vrtci imeli dovolj kapacitet za nadaljevanje svoje dejavnosti in otroci v tem času ne bodo prehajali v javne vrtce, razen v primerih, ko to že poteka, za vse te otroke pa poskrbijo javni vrtci.

Zato je vprašanje neaktualno vsaj naslednjih 10 oziroma 5 let. Naj omenimo le, da smo od leta 2018 zaprli 49 oddelkov, saj je v javnih vrtcih 1300 otrok manj. Torej je prostora dovolj.

Ali demografski trendi v vaši občini kažejo, da bo prostora dovolj tudi v prihodnjih desetih letih?

Da.

Ali lahko staršem zagotovite, da bo v vaših vrtcih dovolj prostora tudi za spomladi rojene otroke, ki ob vpisu z okoli 11 meseci pogosto ostanejo brez mesta?

V Zakonu o vrtcih je določeno, kaj je naloga občin in vrtcev pri zagotavljanju javne službe – programa predšolske vzgoje. Določba zakona narekuje, da če na območju občine stalnega prebivališča staršev ni vrtca, ki izvaja javno službo, oziroma vrtec nima prostih mest, starši pa izrazijo interes za vključitev v vrtec tolikšnega števila otrok, da bi se v skladu s standardi in normativi oblikoval en oddelek, je lokalna skupnost dolžna najkasneje v 30 dneh začeti postopek za zagotovitev dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati koncesijo.

Ta določba zakona ne pomeni, da je zagotovljena pravica, da starši ali zakoniti zastopniki izberejo vrtec, v katerega želijo vpisati otroka, ne pomeni pa tudi tega, da jim je ne glede na zmogljivosti oz. število prostih mest zagotovljena pravica do sprejema v izbrani vrtec. Prav tako v Ustavi ni zapisane pravice otrok oz. njihovih staršev ali drugih zakonitih zastopnikov, da je otrok sprejet v vrtec v določenem obdobju, niti ni na drugi strani določena obveznost občine, da zagotovi organizacijo predšolske vzgoje na način oz. v obsegu, ki bo vsem zainteresiranim omogočil sprejem v vrtec.

Kljub jasnim zakonskim določbam, kje je meja javne službe predšolske vzgoje in obveznost občine na področju vrtcev, pa v Ljubljani zagotavljamo že preko enotnega sistema vpisa možnost vstopa vsem otrokom, ki se rodijo do marca, ko je objavljen in zaključen razpis za prosta mesta v vrtcih (in ne samo tistim, ki so s 1. 9. stari najmanj 11 mesecev). Glede na razpoložljiva mesta v vrtcih pa zagotavljamo kar nekaj prostih mest tudi za otroke, ki se rodijo po mesecu marcu. V vrtec glede na razpoložljiva prosta mesta ves čas sprejemamo tudi otroke iz drugih občin.

Že sedaj omogočamo vsem staršem prosto izbiro vrtca, glede na osebne okoliščine, kot je prebivališče družine, bližina službe enega od staršev, bližina starih staršev in drugih oseb iz razširjene družine itd., tako da lahko izberejo več možnosti in tudi izbiro kamorkoli. To bomo ohranili tudi naprej, saj ni razloga, da bi menjali dobro utečen in med starši dobro sprejet način vpisa otrok v vrtec. Posredujemo povezavo na mestni odlok o sprejemu otrok v vrtec, kjer so v 27. členu opredeljeni kriteriji za točkovanje vlog staršev v primeru, da je vpis večji od prostih,mest, kar je trenutno v manj kot polovici vrtcev, v tem primeru se otroke, ki niso sprejeti v prvo izbrani vrtec, prerazporedi po drugi ali tretji želji staršev v druge vrtce. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine in otrok s posebnimi potrebami.

MO KOPER

Ali imajo javni vrtci v vaši občini dovolj kapacitet, da bi lahko sprejeli prav vse otroke, ki bi ob morebitnem zaprtju zasebnih vrtcev ostali brez varstva?

Prostorske kapacitete pri vključitvi otrok v javne vrtce so v Mestni občini Koper prilagojene povpraševanju. Če bi se to čez noč znatno povečalo, bi bil to vsekakor izziv. Smo pa v zadnjih letih zelo veliko investirali v dozidave objektov oziroma v potrebne sanacije dotrajanih prostorov, zato bi bili pogoji za izvajanje predšolske vzgoje v Kopru zelo dobri tudi v primeru nenadnega povišanja števila vpisanih otrok.

Mestna občina Koper je in vedno bo poskrbela za zadostne prostorske kapacitete pri vključitvi otrok v javne vrtce.

Ali demografski trendi v vaši občini kažejo, da bo prostora dovolj tudi v prihodnjih desetih letih?

Demografski trendi v naši občini tudi v prihodnje kažejo na upad števila rojstev in posledično na upad števila vpisanih otrok v vrtce.

Ali lahko staršem zagotovite, da bo v vaših vrtcih dovolj prostora tudi za spomladi rojene otroke, ki ob vpisu z okoli 11 meseci pogosto ostanejo brez mesta?

Mestna občina Koper se trudi zagotoviti mesta za vpis v želeni vrtec oziroma enoto ne samo ob začetku šolskega leta, temveč tudi med tekočim letom. V primeru izkazanih potreb namreč odpiramo dodatne oddelke tudi med letom.