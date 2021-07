Bo necepljenim ponekod vstop prepovedan? Minister Poklukar odgovarja

Polno cepljena manj kot polovica državljanov

V Nemčiji so ta teden sporočili novice, ki niso bile vsem povšeči. Tam bodo imeli cepljeni v primeru hudega četrtega vala številne prednosti pred necepljenimi. Obiskovanje kinodvoran, stadionov, gostinskih lokalov ipd. bo tako onemogočeno tistim, ki se za cepljenje niso odločili.Zdravstveni ministerje v oddaji 24ur zvečer odgovarjal na vprašanje, ali se tudi v Sloveniji obeta podobna odločitev. »Glavni ukrep pri zaustavljanju četrtega vala je spremljanje izpolnjevanja PCT pogoja. V kolikor bomo s temi ukrepi uspešni in jih bomo vsi ustrezno izvajali, ob tem pa izvajali še ostale preventivne ukrepe, verjamem, da lahko družbo široko ohranjamo odprto,« je dejal Poklukar.Je pa po mnenju ministra pri sprejemanju tovrstnih odločitev ključna stroka, ki po vsem svetu spremlja napredovanje epidemije, sami pa spremljajo, kakšne ukrepe sprejemajo druge države, tako znotraj Evropske unije kot tudi po svetu. »Skladno s tem bomo pravo mero vsega poskusili najti tudi pri nas,« je še dejal.Danes smo po podatkih NIJZ v Sloveniji presegli 900.000 cepljenih s 1. odmerkom cepiva proti covidu-19. Po ponedeljkovih podatkih je z drugim odmerkom cepljenih 45 odstotkov polnoletnih, med starejšimi od 50 let jih je polno cepljenih 59 odstotkov.