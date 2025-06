»Bo narod vzel stvari v svoje roke?«: Poslanka NSi poziva Goloba k ukrepanju (VIDEO)

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je na današnjem rednem junijskem plenarnem zasedanju na predsednika vlade Roberta Goloba naslovila poslansko vprašanje o romski problematiki.

»Pojdite med ljudi in se prepričajte, kakšen je vsakdan v krajih z romsko skupnostjo. Prepričajte si, kaj si dejansko ljudje na tem delu Slovenije želimo. Želimo si sožitje, a če ne gre drugače, bo treba poseči tudi po spremembi zakonodaje. Zdaj je čas, kajti eden od županov je rekel, to je zadnji poziv državi, naj ukrepa, sicer bo ukrepal narod. Verjetno si ne želimo, da bi ukrepal narod. Zato vam predlagam, čaj je za 1001 modro odločitev,« je bila jasna.

28 županov Dolenjske in Posavja od vlade zahteva ukrepe, pravijo v NSi in dodajajo, da se »predsednik vlade še naprej izmika jasnim zavezam, ukrepom in odgovornosti. Mar čaka, da bo narod vzel stvari v svoje roke?,« se sprašujejo.

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je Goloba vprašala o »neobvladovanju varnostne situacije v Sloveniji«, ki se po njenem mnenju predvsem v jugovzhodnem delu države iz meseca v mesec slabša. Očitala mu je tudi politizacijo policije.

Golob odgovarja Čadonič Špelič

Naloga vlade je, da Slovenija ostane ena najbolj varnih držav na svetu, je na poslansko vprašanje v zvezi z aktualnim dogajanjem na področju varnosti odgovoril premier Robert Golob. Kriminal je treba tudi v romskih naseljih zatreti, vendar »samo represija ni nikoli odgovor«, je poudaril. Vlada je v zvezi z romskimi vprašanji že sprejela ukrepe.

Golob je dejal, da vprašanje sobivanja z Romi ni stvar ene vlade. »To je sobivanje, ki ga moramo civilizacijsko urediti vsi kot družba,« je poudaril. Dokler bo družba zagovarjala, da je treba Rome izključevati, namesto vključevati, k rešitvam teh vprašanj ne bo prispevala.

Poudaril je, da ima minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar vsa pooblastila za to, da prisotnost policije na jugovzhodu dodatno poveča, če se bo izkazalo, da so za to utemeljeni razlogi. »Ima popolnoma odprte roke, kar se tega tiče,« je dejal. Hkrati je poudaril, da je policija na tem območju namenjena predvsem preventivi.

Poslanka Čadonič Špelič je v poslanskem vprašanju spomnila na nedavni fizični napad na ribniškega župana Sama Pogorelca.

»Vsako nasilje je nedopustno,« je v zvezi s tem poudaril Golob, ki je dogodek obsodil.

Meni, da je policija v zvezi z dogodkom v Ribnici delovala hitro. Želi pa si, da bi preiskala motive dogodka. »Ne moremo pa za to kriviti tistih, ki tega dejanja niso izvršili,« je dejal Golob. Pri tem je mislil na Rome iz Ribnice in ostalih občin.

Kot je dejal, se nekateri Romi trudijo za integracijo v družbo. »Tisto, kar lahko naredimo mi, je, da vse strani, tako manjšino kot večino, ves čas nagovarjamo k iskanju mirnih rešitev in k dialogu,« je povedal.

Spomnil je, da je vlada sprejela več predlogov zakonov, ki čakajo na obravnavo v DZ, med katerimi so predlog novele zakona o vrtcih, predlog novele zakona o osnovni šoli in predlog zakona o starševskih nadomestilih.

Slovenija - otok miru in varnosti

Golob je dejal, da tudi Slovenija živi v negotovih časih. »Svet drvi, in to zelo hitro, v situacijo, v čase, ki si jih nihče ni znal niti predstavljati,« je poudaril premier.

Na to vplivajo razmere, v katerih se spodbuja sovraštvo in se sprejema enostranske ukrepe namesto dialoga. »Ponosen sem na to, da je Slovenija z nekaterimi drugimi evropskimi, tudi svetovnimi državami, otok miru in varnosti,« je dejal Golob.