Bo na novi protikoronski zakon padel veto?

Državni svet bo danes odločal o morebitnem odložilnem vetu na novi protikoronski zakon, ki ga je državni zbor sprejel v ponedeljek. S tem bo pospešil postopek uveljavitve zakona, ki prinaša za dodatnih 280 milijonov evrov ukrepov za blažitev posledic covida 19.

Predlog, da državni svet glasuje, ali bo od državnega zbora zahteval ponovno odločanje o novem interventnem zakonu, je skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Brankom Šumenjakom vložila z namenom pospešitve postopka njegove uveljavitve. Z enakim namenom vlada predlaga, da na zakon ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma, zato je kmalu po seji državnega sveta pričakovati tudi sklic izredne seje državnega zbora.

Državni zbor je od lanske pomladi sprejel že devet protikoronskih zakonov ter še poseben interventni zakon za pomoč turizmu in povezanim panogam ob epidemiji. V ponedeljek se jim je pridružil še zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida 19, ki podaljšuje nekatere veljavne ukrepe ter prinaša še nove.

Zakon prinaša nove dodatke za najbolj ranljive, kot so upokojenci in kmeti, uvaja odškodninsko odgovornost za primer zapletov pri cepljenju ali uporabi zdravila proti covidu 19, podaljšuje možnost koriščenja turističnih bonov in neizrabljenega dopusta ter določa povračilo stroškov hitrih testov delodajalcem. Začasno tudi zvišuje zgornjo mejo uvrščanja zdravnikov in zobozdravnikov v plačne razrede.

Novela o šolstvu

Državni svetniki bodo na izredni seji odločali tudi o predlogu odložilnega veta na novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki spreminja sestavo svetov zavodov. Po mnenju predlagatelja veta, interesne skupine delojemalcev, omenjene spremembe zmanjšujejo vlogo stroke in povečujejo vpliv politike.