Bo na Brniku nehalo brneti? Utegne se zgoditi zelo kmalu

V javnosti je ta teden odjeknila vest, da naj bi prvi oktobrski ponedeljek in torek med sedmo in 21. uro dočakali stavko večine kontrolorjev zračnega prometa nad našo deželo. Povod je vladna ukinitev posebnega rekreacijskega dopusta, ki jim je pripadal »v skladu s predpisi o letalstvu za ohranitev telesne in duševne kondicije«, kot piše v kolektivni pogodbi za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa iz poletja 2023. »Novi zakon o letalstvu pravice do rekreacijskega dopusta za kontrolorje zračnega prometa ne ureja več,« je za Slovenske novice pojasnila Kontrola zračnega prometa Slovenije (KZPS). Nadomestila sta ga pravilnika o politiki obvladovanja utrujanja in obvladovanja stresa.

»Naše delo še nikoli ni bilo tako stresno, rekreacijski dopust potrebujemo,« je napoved stavke pospremil sindikalist Robert Štauber. Pravilnik o načinu in pogojih izrabe rekreacijskega dopusta kontrolorjev letenja (ter njihovih pomočnikov) je od leta 1997 opredeljeval 15-dnevni rekreacijski dopust, znotraj katerega imajo kontrolorji pravico do koriščenja sedemdnevnega medicinsko programiranega dopusta v določeni zdraviliški ustanovi s povračilom stroškov, preostalih osem dni pa koristijo na svoje stroške. Po navedbah spletnega portala Preiskovalno, ki je prvi poročal o rekreativni stavki, naj bi paket dopusta kontrolorjev ter pomočnikov vključeval savne, termalne bazene in fitnes, različne masaže, zdravniški pregled in meritve vitalnih funkcij, poln hotelski penzion, pozimi pa še šestdnevno smučarsko vozovnico.

Po nekaterih ocenah bi dvodnevna stavka precej ohromila promet na Brniku; prizadeti bi bili turisti in poslovneži. V tujini ob tovrstnih stavkah potniki, ki so polete načrtovali mesece prej, obtičijo v tujih krajih ali pristanejo drugje, kot so načrtovali; spremembe poletov so povezane tudi z velikimi stroški za letalske družbe. Vendar naš zrak vseeno ne bo čist, saj nemoteno letijo reševalni in iskalni zrakoplovi, zdravstveni in humanitarni, leteli bodo državni organi, izpeljana bo polovica poletov za prihode in odhode ter v tranzitu.

FOTO: Pivk Mavric

Direktor KZPS Rok Marolt je že napovedal, da bodo poskušali s sindikati doseči sporazum ter preprečitev stavke. Glede na odgovorno delo, od katerega je vsak dan odvisna varnost na tisoče ljudi v zračnem prometu, bi bil dogovor v interesu vseh – dasiravno ne bo poceni. Doslej je letni strošek za rekreacijski dopust znašal poldrugi milijon evrov, po drugi strani pa so 21. junija letos naši kontrolorji postavili nov rekord s kar 1861 letalskimi operacijami v enem samem dnevu. Če stavka odpade, bodo to iz KPZS takoj sporočili.