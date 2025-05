Janez Vajkard Valvasor je današnji grad Bokalce v Topografiji dežele Kranjske iz leta 1679 imenoval Stroblhoff. Njegovo notranjost je podrobneje opisal v Slavi vojvodine Kranjske leta 1689; med drugim se je naš polihistor navduševal nad sobami s štukaturami in slikarijami holandskega slikarja Almanacha. V naslednjih stoletjih je grad menjal lastnike in spreminjal svojo podobo. Leta 1945, ko je bil nacionaliziran in je postal stanovanjski grad, je začel počasi propadati. O tem zelo dobro priča njegova današnja podoba. Nekoč razkošno grajsko dvorišče je povsem zaraščeno. Še hujše je stanje v no...