Bo ministrica Dominika Švarc Pipan odstopila? Zvečer sestanek s premierjem Golobom

Predsedstvo Socialnih demokratov je v ponedeljek pozvalo pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan, naj zaradi spornega nakupa stavbe na Litijski cesti sprejme objektivno odgovornost in odstopi. Ministrica v ponedeljek odločitve svoje stranke ni komentirala, napovedala je, da bo to storila danes, a do zdaj se še ni odzvala.

V stranki SD pričakujejo, da jih bo predsednik vlade podprl, a za zdaj še ni znano, kaj so se predsedniki koalicijskih strank dogovorili, ko so se dopoldne sestali. Kmalu po sestanku je ministrica Tanja Fajon v studiu N1 povedala, da je šlo za reden sestanek predsednikov koalicijskih strank in da so govorili predvsem o izhodiščih pokojninske reforme in o medijski zakonodaji. Povedala je še, da jih je predsednik vlade Robert Golob obvestil, da se bo 18. uri sestal s pravosodno ministrico. Pričakuje, da bo predsednik vlade po tem srečanju sporočil odločitev.

Švarc Pipanova pa naj bi v ponedeljek po neuradnih informacijah s prstom pokazala na generalnega sekretarja stranke Klemna Žiberta in opozorila na možnost, da je povezan s spornim nakupom, poroča Siol.

Pod drobnogledom

Ministrica za pravosodje Švarc Pipan se je pod drobnogledom javnosti v zadnjih tednih znašla zaradi domnevnih nepravilnosti pri nakupu prostorov na Litijski, ki jih preverjata tudi Nacionalni preiskovalni urad in Komisija za preprečevanje korupcije.

V SDS so proti ministrici danes vložili interpelacijo, premier Golob pa je na seji DZ v odgovoru dejal, da želi razčistiti, kdo je tisti, ki je glede nakupa sodne stavbe na Litijski zavedel vlado. Kot je sicer še poudaril, se minister v takih primerih težko izgone objektivni odgovornosti in napovedal, da bo glede politične usode ministrice Švarc Pipan počakal na odločitev njene matične SD.