Bo Mesec bogatejšim vzel davčno olajšavo za otroke? Tako pravijo na ministrstvu

Minuli teden je minister za delo Luka Mesec v Odmevih omenil novo družinsko politiko, s katero se bo v njegovem mandatu med drugim ukvarjalo ministrstvo. »Imamo sistem, da revnejša gospodinjstva ali do srednjega razreda dobijo otroški dodatek, bogatejša gospodinjstva pa dobijo davčno olajšavo za otroke, vmes pa ni ne enega ne drugega. Je sistem na bok obrnjene črke U. To bo treba prenoviti na način, da bo sistem rahlo progresiven. Da revnejši dobijo največ, potem pa ta premica rahlo upada proti vrhu,« je dejal Mesec.

Prosili smo ga za pojasnilo, kaj bi spremembe pomenile za otroške dodatke in davčno olajšavo? Med drugim tudi, ali to pomeni, da bogatejši ne bi bili več upravičeni do davčne olajšave za otroke?

Odgovor ministrstva za delo objavljamo v celoti.

»Eden od ukrepov, ki jih pripravljamo na MDDSZ, je tudi preverjanje sistema otroških dodatkov in olajšav skozi davčno reformo. Večjo dostopnost otroških dodatkov želimo omogočiti predvsem srednjemu razredu. Trenutno namreč nižji dohodkovni razred dobi otroške dodatke, višji dohodkovni razred pa dobi premo sorazmerno s plačo višjo davčno olajšavo. Srednji razred pa je tisti, ki izgublja. Cilj ministrstva je narediti sistem bolj pravičen, da bodo otroški dodatki in olajšave šli skladno s principom, nižji, kot je tvoj dohodek, več bo prispevala država k vzgoji otrok,« so nam pojasnili z ministrstva.

Dodajajo, da spremembe še niso v fazi, zato ne morejo konkretneje odgovoriti na novinarska vprašanja. Bodo pa o tej temu odprli tudi širšo javno razpravo pred spremembami zakona.

​

Bo pa ministrstvo z marcem uskladilo otroške dodatke z inflacijo, s februarjem pa se povečujejo pragi za socialne transferje. Več v članku: Vseslovenski množični dvig cen vrtcev: kakšne ukrepe države je napovedal Mesec (VIDEO)