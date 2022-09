Bo Levica v predsedniško tekmo poslala Kordiša? To je povedal Luka Mesec

Levica bo danes na svetu stranke potrjevala svojega kandidata za predsedniške volitve. Kaj so se odločili, bodo sporočili ob 18. uri na novinarski konferenci. Če bo obstalo njihovo dosedanje stališče – in to je pričakovati –, bodo imeli na predsedniških volitvah svojega kandidata, poroča Delo.si. To bo po njihovih informacijah poslanec Miha Kordiš, ki je edini evidentirani kandidat.

»Kaj bom predlagal svetu stranke, ne morem povedati, bom pa spoštoval voljo sveta stranke,« je na vprašanje Dela odgovoril koordinator Levice Luka Mesec, ki pa ni želel vnaprej špekulirati o odločitvi svoje stranke in njihovem odgovoru na ponudbo SD o skupnem koalicijskem kandidatu. Tam so še včeraj upali, da bo Levica spremenila odločitev in namesto Kordiša v predsedniški tekmi raje podprla njihovega evropskega poslanca Milana Brgleza, ki se je za kandidaturo odločil šele prejšnji teden z upanjem po širši koalicijski podpori, še poroča Delo.

V Gibanju Svoboda so se po izstopu Marte Kos iz volilne tekme ukvarjali z vprašanjem, kako naprej. Kot vse kaže, bi v največji koalicijski stranki odgovor lahko našli v podpori Brglezu. O njej naj bi dokončno odločali še na svetu stranke Gibanje Svoboda, ki bo jutri.