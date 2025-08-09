Bo letošnja zima močno zasnežena? Tako pravijo prve napovedi

Poletje je v polnem pogonu, vsi razmišljajo o dopustu, sladoledu, plavanju ... A kljub temu so nekateri že z mislimi pri hladnejšem delu leta. Ta bi lahko bila, kot pravijo meteorologi Severe Weather, letos nekoliko drugačna, kot smo vajeni zadnjih nekaj let.

Novi podatki iz stratosfere kažejo močne vzhodne vetrove, ki se spuščajo nad tropi. Ta pojav se menja vsakih nekaj let in lahko močno premeša zimske vzorce. Podobne razmere so v preteklosti pogosto oslabele polarni vrtinec ter prinesle več mraza in snega v ZDA, Kanado in Evropi, piše omenjeni portal. Prve dolgoročne napovedi namigujejo, da bi lahko tudi zima 2025/26 šla po tej poti.

Prvi namigi iz sezonskih modelov

Modeli Severni Ameriki za december napovedujejo blokado nad polarnim delom – to pomeni trdovratno območje visokega tlaka visoko na severu, ki »zabaše« običajen zahodni tok in preusmeri vetrove. Hkrati kaže, da bo prisoten nižji tlak nad vzhodno Kanado, zato se zrak začne pretakati s severa proti jugu. Če bo kanadski zrak dovolj mrzel, lahko osrednje in vzhodne ZDA dobijo val hladnih dni in sneženje.

Gre za zgodnje signale, ne za obljubo – o tem, kako izrazita bo zima, pa bo odločalo več dejavnikov. FOTO: Gettyimages

Evropi za januar 2026 napovedujejo obsežno blokado nad severom (vztrajen anticiklon nad severnimi območji), ki odpira »vrata« za hladnejši severni in severovzhodni zrak. Zato modeli kažejo normalne do nižje temperature nad velikim delom severne, srednje in zahodne Evrope. Ker sezonski modeli mraz vnaprej pogosto podcenijo, tak tlakovni vzorec praviloma pomeni daljše, širše obdobje hladnega vremena.

Močni znaki za šibkejši polarni vrtinec v zimi 2025/26 povečujejo možnost hladnejših dni in več snega v ZDA, Kanadi in delih Evrope. Gre za zgodnje signale, ne za obljubo – o tem, kako izrazita bo zima, pa bo odločalo več dejavnikov.