Bo koronavirus postal sezonski? Tako odgovarjajo znanstveniki

Na javnem posvetu o cepljenju proti covidu-19, ki ga je pripravila Zdravniška zbornica Slovenije so spregovorili o pomembnosti cepljenja za prihodnost naših življenj z virusom. Kot vse kaže, bo namreč ta še nekaj časa še nekaj časa z nami.Vodja svetovalne skupine za cepljenjeje med drugim poudarila, da je po vsem svetu cepljenih že več kot milijarda ljudi. Da dosežemo kolektivno oz. čredno imunost, bi moralo biti na virus odpornih do okoli 70 odstotkov populacije oz. več, če gre za bolj kužno različico. »Več bo cepljenih, manj bo ukrepov,« je poudarila.Da je cepljenje stara in preizkušena tehnika, težko govorimo, da o cepljenju malo vemo, je povedal dr. mikrobiolog in imunolog. »Razmnožimo imunske celice preden dobimo bolezen. To nam prihrani prvo prebolevanje okužbe, še zlasti, kjer je bolj tvegano zboleti to je lahko tveganje ob cepljenju. Pri covidu tako že imamo odziven imunski sistem, ki se odzove s protitelesu prej kot v 14 dneh. V tem primeru človek ne zboli v težjih oblikah, ga preboli kot lažjo gripo. Če pa je imunski sistem manj odziven, zlasti pri starejših, pa izgubljamo to časovno bitko z virusom, sproži se plaz vnetja po telesu, kar je lahko usodno za potek bolezni,« je pojasnil. S cepljenjem tako naredimo odločilno razliko v tej časovni tekmi. Ko se cepimo pred boleznijo, se imunski sistem lahko pripravi še preden se začne bolezen. Ihan je poudaril, da je ravno zato pri covidu cepljenje tako učinkovito.Ihan je tudi poudaril, da je po cepljenju imunski odziv močnejši kot pri bolezni, prav tako bolj obvladljiv in enoten. »Pri tistih, ki so preboleli bolezen ne vemo, kako močan imunski odziv razvije. Zato je cepljenje zelo zaželeno.«O tem, kako je učinkovito, kažejo podatki iz Izraela, kjer so z dvema odmerkoma že cepili več kot 80 odstotkov populacije nad 60 let. Podatki kažejo, da se je število ljudi v bolnišnicah močno zmanjšalo ter da so v bolnišnicah ljudje, ki niso bili cepljeni. Ob dejstvu, da je cepljenih že več kot milijarda ljudi, lahko znanstveniki že opravljajo študije na populaciji 100.000 ljudi. Ihan tudi poudarja, da raziskave kažejo, da so vsa cepiva, ki jih uporabljajo evropske države, zelo enakovredna. »Poleg tega po cepljenju tudi v nosni-žrelni sluznici razvijemo protitelesa, zaradi katerih se tam virus težje naseli, kot če ne bi imeli protiteles. Kar pomeni, da cepljeni ljudi od 3-5x manj prenašajo okužbe.«Imunologje o tem, ali bo virus postal endemičen, torej ali bo z nami ostal tudi v prihodnje, povedal, da tako meni 89 odstotkov znanstvenikov, ki so sodelovali v anketi o tej tematiki. Razlog za to so imunski pobeg, kratkotrajna imunost, težja dostopnost do cepiv v nerazvitih delih sveta.