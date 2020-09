Bo koalicija ostala še brez dveh glasov?

Jeziček na tehtnici

Aleksandra Pivec. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

V državnem zboru imajo koalicijske stranke skupaj 46 glasov (SDS (26) + SMC (8) + NSi (7) + Desus (5), vseh poslancev je 90). Glede na aktualno dogajanje v Desusu in napovedano neposlušnost poslancev stranke upokojencev, čeostane ministrica (o tem, ali bo še naprej ministrica mora odločitev sprejeti predsednik vlade, saj je sama dejala, da ne bo odstopila, ravno včeraj pa je bila vložena še interpelacija), bi to v teoriji pomenilo pet glasov poslancev manj (torej 41), a vlada še vedno lahko računa na tri glasove opozicijske stranke SNS, ki jo vodi. V tem primeru bi imela koalicija brez Desusa, a z glasovi SNS, 44 glasov. Do večine koalicija v državnem zboru tako lahko pride z glasovoma obeh predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti.Poslancainsmo zaprosili za komentar, ali bosta jeziček na tehtnici, ki odloči, ali vlada obstane ali ne.»V zvezi z vašim vprašanjem vam poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti sporočata, da za zdaj še nobena od koalicijskih partneric ni odstopila od Koalicijske pogodbe o sodelovanju v Vladi RS, zato glede tega vprašanja vnaprej ne želita prejudicirati zadeve,« sta bila kratka.​Kako se bo zgodba razpletla, bomo verjetno videli kmalu. Dejstvo je, da Aleksandra Pivec, bivša prva dama Desusa, ki je s predsedniškega mesta v stranki odstopila po razprtijah znotraj Desusa in puču poslanske skupine Desus, z ministrskega mesta ne bo odšla sama – vsaj tako je dejala v kamere, jo pa morebiti čaka razrešitev. Če ji po pritisku poslancev Desusa ne bo vrat pokazal predsednik vlade, jo utegne odnesti včeraj vložena interpelacija, ki bi jo lahko podprli celo njeni strankarski kolegi, sicer poslanci.Ministrica je vložitev interpelacije komentirala, da gre za zlorabo te institucije zoper delo ministra z namenom rušenja Vlade RS: »Očitki opozicije so popolna manipulacija polresnic glede terana in nočitev. Na ta način se namreč želi preusmeriti pozornost od odkrivanja nezakonitih dejanj, ki so se dogajala v državnih podjetjih. Tam, kjer so pretežno kadrovale stranke, ki so danes v opoziciji.«