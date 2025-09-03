Se bo Klakočar Zupančičeva pomerila proti Golobu? Nastala je velika zmeda

Na prihajajočem volilnem kongresu Gibanja Svoboda se bosta za mesto predsednika stranke pomerila aktualni predsednik in premier Robert Golob ter nekdanja podpredsednica stranke in aktualna predsednica državnega zbora (DZ) Urška Klakočar Zupančič, so sporočili iz stranke.

A minila je manj kot ena ura, ko si je Klakočar Zupančičeva očitno premislila. »Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes potrdila, da je podala soglasje za predsednico Gibanja Svoboda. A je, kot pravi, to storila zato, da izrazi zahvalo vsem članicam in članom, ki so jo predlagali. Soglasje bo umaknila in tako na kongresu ne bo izzvala aktualnega predsednika Roberta Goloba,« so za STA potrdili v njenem kabinetu.

Izvršni odbor stranke Gibanje Svoboda se je danes sicer sestal na seji, na kateri so članice in člani obravnavali točke dnevnega reda, povezane s prihajajočim volilnim kongresom stranke. Med drugim so oblikovali predlog kandidatne liste za voljene članice in člane Sveta stranke ter potrdili predlog dveh kandidatov za predsednika oziroma predsednico Gibanja Svoboda, so dodali.

Kongres bo 20. septembra v Kopru.