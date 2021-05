Bo Janšo danes spodnesla ustavna obtožba?

Državni zbor bo sejo danes začel z odločanjem o predlogu, da predsednika republikevprašajo za mnenje o predlogu ustavne obtožbe premierja. Če predlog ne bo potrjen, bodo danes obravnavali predlog obtožbe. Za uspeh je nujnih 46 glasov. Predlagateljice LMŠ, SD, Levica in SAB jih same nimajo, poslance pa pozivajo k odgovornosti.V LMŠ, SD, Levici in SAB Janši očitajo kršenje več členov ustave in zakonov. Med drugim izpostavljajo, da se je Slovenija decembra lani odrekla dodatni kvoti cepiva, s tem pa številne državljane prikrajšala za pravico do zdravstvene oskrbe. Janši očitajo tudi vmešavanje v delo tožilstva in pritiske na medije.Da bi poslanci Janšo obtožili pred ustavnim sodiščem, bi potrebovali najmanj 46 glasov. V tem primeru ustavno sodišče lahko ugotovi, da obtožba ni utemeljena in obtoženega oprosti, če ugotovi kršitev ustave ali zakona, pa lahko odloči, da predsedniku vlade preneha funkcija.Danes bo državni zbor najprej odločal, ali naj za mnenje o tem zaprosijo Pahorja. Če bo predlog sprejet, bodo točko ustavne obtožbe nadaljevali prihodnji ponedeljek, danes pa nadaljevali druge točke dnevnega reda seje. Če pa predlog ne bo sprejet, bo državni zbor nadaljeval obravnavo te točke, za katero je predvidenih dobrih devet ur razprave.Vodja poslancev SDSje predlog ustavne obtožbe pred nekaj dnevi označil za brezpredmetnega in dejal, da ne pričakujejo presenečenj. Tudi vodja poslanske skupine SDje ocenil, da je za podporo predlogu relativno malo možnosti. Predsednica SDpa pričakuje, da bo državni zbor spoznal, da je Janša zrel za ustavno obtožbo.Koordinator Leviceje v torek napovedal, da bodo danes poskušali zbrati čim več glasov, če se bo dalo, 46. V LMŠ pa menijo, da je to priložnost za poslance, da pokažejo, da se strinjajo s protestniki in z institucijami, ki da so bile napadene v času te vlade, da jo zamenjajo.