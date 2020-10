Bo Janša že danes razglasil epidemijo? (VIDEO)

Pahor optimističen, Šarec kritičen

Člani Sveta za nacionalno varnost so začeli posvet, na katerem razpravljajo o zaostrenih epidemioloških razmerah in o nezakonitih migracijah.



Predsednik republike Borut Pahor je prihod na sejo pospremil z optimizmom glede sposobnosti uspešnega spopada z zdravstveno krizo. Po Pahorjevih besedah je prav, da je Janša sklical ta sestanek in da skuša poiskati širše soglasje za ukrepe, ki jih utegne vlada sprejeti v spoprijemanju s krizo. »Mislim, da moramo iskati skupno usmeritev, ki je utemeljena na znanstvenih osnovah, na osnovi strokovne javnosti,« je pojasnil v izjavi za medije pred sejo.



Te ukrepe je potem treba prepričljivo predstaviti javnosti, vsi pa se moramo truditi, da jih izvajamo. »Mislim, da smo Slovenci pokazali izjemno sposobnost za prilagajanje tem zelo neobičajnim razmeram,« je ocenil predsednik republike. To naj bo po njegovih besedah tudi navdih za to, da skupaj premagamo drugi val epidemije covida-19.



Po oceni predsednika LMŠ Marjana Šarca pa je vladi epidemija ušla iz rok. Kot je dejal, se Svet za nacionalno varnost sklicuje, da bi se vzpostavila kolektivna odgovornost za nastali položaj. V vladajoči koaliciji oz. v stranki SDS očitno nastaja panika, saj opozicijska pobuda o alternativni koaliciji začenja dobivati obrise, je povedal.



Prvi ukrep, ki bi kolikor toliko povrnil zaupanje ljudi, sta po Šarčevih besedah odstavitvi vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina in direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milana Kreka ter vrnitev Nine Pirnat na čelo inštituta.



Škandalozno pa je po njegovem mnenju, da se za število okužb krivi protestnike in mnoge druge, le »vlada sama pri sebi ne vidi nobene krivde«. Podobno pa se skuša na opozicijo zvaliti krivdo glede povečanja števila nezakonitih prehodov meje, ker ni podprla aktivacije 37.a člena zakona o obrambi, ki bi Slovenski vojski podelil podobna pooblastila za delo na meji, kot jih ima policija. Spomnil je, da so ga bili v LMŠ pod smiselnimi pogoji pripravljeni podpreti. »Ne bo pa ta člen mogel izbrisati njihove nesposobnosti,« je pripomnil.



Ne glede na vse je državljanke in državljane Šarec pozval, naj se ne vznemirjajo in naj spoštujejo vse predvidene ukrepe, naj nosijo maske in spoštujejo tudi priporočila NIJZ.



Premierje sklical Svet za nacionalno varnost, na katerem od 15. ure govorijo o širjenju novega koronavirusa in nezakonitih migracijah. Janša bo po seji Sveta nagovoril javnost.Pred dvema dnevoma smo izračunali, da bi lahko, sodeč po vladnem načrtu oziroma parametrih, ki so jih postavili, epidemijo lahko v Sloveniji. Zadnja dva dni je bilo novih pozitivnih testov krepko več, tako da je, sodeč po številkah, razglasitev epidemije le še vprašanje časa.

V Sloveniji je trenutno potrjenih 2.865 aktivnih primerov okužbe, po ocenah pristojnih pa naj bi bilo dejansko okuženih še najmanj trikrat toliko ljudi. Incidenca okužb v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev je 137, v bolnišnicah je 138 pacientov, od tega 22 v intenzivni negi. Meja za razglasitev epidemije je sicer pri 360 pacientih na covid-19 oddelkih od tega 60 pacientov v intenzivni negi.