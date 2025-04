Bo Izrael izključen iz Evrovizije? To zahteva več kot 50 slovenskih glasbenikov, med njimi Maja Keuc in Zala Kralj

Več kot 50 slovenskih glasbenikov, glasbenic in glasbenih skupin je naslovilo javni poziv na Upravo RTV Slovenija, v katerem zahtevajo, da RTV pri Evropski radiodifuzni zvezi (EBU) nemudoma sproži postopek za izključitev Izraela iz letošnje Evrovizije. Če do izključitve ne pride, podpisniki pozivajo RTV, naj Slovenija izstopi iz tekmovanja.

Poziv, ki ga je pripravilo Gibanje za pravice Palestincev, je med drugim podpisalo več znanih imen slovenske glasbene scene, kot so Svetlana Makarovič, Jadranka Juras, Maja Keuc, Drago Ivanuša, Zala Kralj, Jan Bajc Funa (DJ Čunfa) in člani skupin Hamo & Tribute 2 Love, Katalena, Panda, Astrid & The Scandals ter Last Pizza Slice.

Sodelovanje Izraela proti pravilom tekmovanja

Podpisniki poudarjajo, da sodelovanje Izraela na Evroviziji krši več pravil tekmovanja, ki naj bi zagotovila nevtralnost, nepolitičnost in spoštovanje človekovih pravic. V pozivu izpostavljajo primer iz leta 2022, ko je EBU zaradi invazije na Ukrajino iz tekmovanja izključila Rusijo, saj bi njeno sodelovanje »Evrovizijo spravilo na slab glas« – kar pravila prepovedujejo.

Izrael je lani sodeloval na Evroviziji kljub pozivom k izključitvi. FOTO: Leonhard Foeger Reuters

Glasbeniki opozarjajo tudi na več primerov političnega vmešavanja Izraela v Evrovizijo, vključno s prizori okupiranih ozemelj v prenosu leta 2019, ki so jih prikazovali kot svoja, in z lanskim posredovanjem izraelskega predsednika, ki je po njihovem mnenju omogočil nastop države kljub množičnim protestom.

»EBU Izraelu očitno dovoljuje, da tekmovanje uporablja za promocijo svojih političnih interesov, kar je v nasprotju z osnovnimi načeli tekmovanja,« piše v besedilu.

S pesmijo pozivajo k uničenju Gaze

Podpisniki tudi opozarjajo, da izraelska nacionalna televizija Kan – članica EBU – krši novinarske standarde in načela nepristranskosti. Med drugim naj bi predvajala propagandne vsebine, vključno s pesmijo, ki poziva k uničenju Gaze, ter prispevek, v katerem je novinarka podpisala vojaško raketo.

Ob tem opozarjajo tudi na problem cenzure in kršitev svobode medijev, saj izraelske oblasti tujih novinarjev ne spustijo v Gazo, poročanje pa je pod nadzorom vojaškega cenzorja.

RTV Slovenija je že decembra 2024 prejela sklep Sveta RTV, da mora sprožiti uradno zahtevo za izključitev Izraela iz tekmovanja, vendar po besedah podpisnikov javnosti ni pojasnila, ali je ta postopek dejansko sprožila in ali je prejela kakršen koli odziv EBU.

Tudi mnogi Judi so lani protestirali proti izraelskim operacijam v Gazi. FOTO: Leonhard Foeger Reuters

»Če Evrovizija temelji na vrednotah enakopravnosti in spoštovanja človekovih pravic, potem morajo veljati enaka pravila za vse države,« še piše v pozivu.

RTV Slovenija za zdaj uradnega odziva na poziv še ni podala.