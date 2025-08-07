Bo cena bitcoina še letos dosegla 250.000 USD? - Njegova najhitrejša plast 2 že pri 7,2 milijona USD

Ker je BTC še vedno približno 7,1 % pod svojo najvišjo zgodovinsko vrednostjo, ostaja Tom Lee, partner pri Fundstratu, optimističen. Napoveduje, da bi lahko cena do konca leta zrasla na med 200.000 USD in 250.000 USD.

Ker nas do konca leta loči še cel kvartal in pol, bi lahko eden izmed ključnih katalizatorjev za to rast postal najnovejši bitcoinov projekt Layer‑2– bitcoin Hyper (HYPER). Gre za najhitrejšo plast 2, kar jih je bilo kdaj zgrajenih na bitcoinu, saj kot prva integrira Solana Virtual Machine (SVM) – zgodovinski tehnični preboj.

Zgodnji vlagatelji so projekt podprli z več kot 7,2 milijona dolarjev, ta številka pa bi lahko hitro presegla 7,5 milijona, saj projekti Layer-2 trenutno vodijo okrevanje na trgu. Do konca trenutne faze predprodaje je preostalo manj kot 34 ur, trenutna cena HYPER znaša 0,01255 USD, v naslednjem krogu pa se bo zvišala.

Zgodovinski vzorci in nova tehnologija ohranjajo možnost za 250.000 USD v letu 2025

Po reviziji rasti delovnih mest 1. avgusta je indeks ISM storitev PMI dosegel vrednost 50,1, precej pod pričakovanimi 51,5. Slabši ekonomski podatki so negativno vplivali na tvegane naložbe, bitcoin pa je za kratek čas padel na 112.000 USD, nato pa se med azijsko in avstralsko sejo stabiliziral pri 114.000 USD.

Kljub okrevanju bitcoin od 14. julija, ko je dosegel novo rekordno vrednost 122.838 USD, še ni spet preizkusil te ravni. Od takrat se večinoma giblje pod 120.000 USD, z izjemo kratkega skoka 18. julija.

Čeprav se ta cilj zdi ambiciozen, zgodovina bitcoina, ki je presenetil skeptike, takšne poteze omogoča, še posebej ob upoštevanju, da sta pred nami še oktober in november – meseca, ki sta v preteklosti prinesla nekatere največje dobičke za to sredstvo.

Še en dejavnik bi lahko pomagal potisniti ceno proti Leejevemu cilju: uvedba Bitcoin Hyper, ki bo bitcoin naredil programabilnega z doslej neznano hitrostjo in učinkovitostjo.

Bitcoin Hyper: Most med varnostjo BTC in zmogljivostjo L2

Bitcoin Hyper je prava veriga Layer‑2, prva, ki vključuje Solana Virtual Machine, kar pomeni, da bodo aplikacije (dApps) znotraj sistema lahko uživale Solanine hitrosti in nizke stroške.

Deluje prek mostu, kjer se BTC zaklene, nato pa se izda ovita različica, ki se uporablja znotraj ekosistema Bitcoin Hyper. Transakcije z ovitim BTC so skoraj takojšnje, stroški minimalni, uporabnost pa široka – DeFi, igre, meme kovanci, RWA-ji in več.

Poleg uporabnosti oviti BTC zmanjšuje krožečo ponudbo originalnih kovancev na trgu, saj so zaklenjeni v mostu – to lahko vpliva na rast osnovne vrednosti bitcoina. Uporabniki lahko kadar koli spet pretvorijo ovite kovance v prave BTC in jih dvignejo iz sistema.

Celoten ekosistem Bitcoin Hyper je torej zasnovan na bitcoinu – njegova varnost, zanesljivost in vrednost so temelj novega sistema, ki deluje s hitrostjo Solane.

Vsaka transakcija, vsaka dApp, vsaka nadgradnja – vse poganja HYPER

Kje je v tej zgodbi žeton HYPER?

HYPER je osnovna valuta ekosistema Bitcoin Hyper. Uporablja se za plačilo transakcij, izvajanje pametnih pogodb, uporabo dApps in staking. Oviti BTC služi kot plačilno sredstvo znotraj aplikacij, HYPER pa je tisti, ki plača transakcijske provizije in poganja celoten Layer‑2.

HYPER bo imel tudi vlogo pri upravljanju ekosistema in služil kot vstopnica do naprednih funkcij in ekskluzivnih vsebin, saj bodo nekateri protokoli in storitve zahtevali imetništvo HYPER.

Poleg tega bo žeton uporabljen za razvojne spodbude in nagrade, s čimer želi ekipa spodbuditi širjenje uporabe in aplikacij na omrežju.

Rast zanimanja za rešitve Layer-2 potrjujejo tudi okrevanja žetonov, kot so Mantle (MNT), Optimism (OP), Arbitrum (ARB) in Immutable (IMX). Povečan tok kapitala v ta segment kaže, da trg znova resno obravnava rešitev skaliranja – in Bitcoin Hyper je prva rešitev, ki to omogoča na bitcoinu z močjo Solane.

Se lahko Bitcoin Hyper uvrsti na borzo že ta mesec?

Čeprav uradnega datuma lansiranja še ni, trenutna hitrost zbiranja sredstev nakazuje, da bi se lahko mainnet zagnal prej, kot je bilo pričakovano.

V tej fazi je že zbranih 7,2 milijona USD, kar pomeni, da ima projekt dovolj sredstev za tehnično izvedbo. Če se lansiranje res zgodi še v tem kvartalu, bi lahko Bitcoin Hyper postal pomemben dejavnik pri določanju vrednosti BTC ravno ob začetku Q4.

Trenutno je predprodaja edina priložnost za nakup HYPER po najnižji ceni, saj bo žeton po lansiranju verjetno takoj dosegljiv le še prek borz po višji ceni.

Za nakup HYPER obiščite uradno spletno stran Bitcoin Hyper. Nakup je možen z uporabo SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ali celo kreditne kartice.

Za najlažjo izkušnjo uporabite aplikacijo Best Wallet, kjer je HYPER že vključen med prihajajoče tokene. Tam lahko preprosto spremljate stanje, upravljate žetone in jih prevzamete po lansiranju.

Pridružite se tudi skupnosti na Telegramu ali omrežju X in spremljajte prihodnost projekta v realnem času.

