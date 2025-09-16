  • Delo d.o.o.
Slovenija

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Svetovna zdravstvena organizacija priporoča vsaj 150 minut gibanja tedensko za boljše zdravje, več energije in manj stresa. FOTO: Depositphotos

Svetovna zdravstvena organizacija priporoča vsaj 150 minut gibanja tedensko za boljše zdravje, več energije in manj stresa. FOTO: Depositphotos

Ekipa OTP banke na Triglavu FOTO: arhiv OTP banke

Ekipa OTP banke na Triglavu FOTO: arhiv OTP banke

Sodelavci v proizvodnji med aktivnim odmorom FOTO: arhiv Novartis

Sodelavci v proizvodnji med aktivnim odmorom FOTO: arhiv Novartis

Svetovna zdravstvena organizacija priporoča vsaj 150 minut gibanja tedensko za boljše zdravje, več energije in manj stresa. FOTO: Depositphotos
Ekipa OTP banke na Triglavu FOTO: arhiv OTP banke
Sodelavci v proizvodnji med aktivnim odmorom FOTO: arhiv Novartis
 16. 9. 2025 | 15:15
 16. 9. 2025 | 15:15
Gibanje je ena najučinkovitejših poti do boljšega zdravja, večje odpornosti in kakovostnega življenja. Redna telesna dejavnost pomembno vpliva tako na telo kot tudi na razpoloženje, spanje in psihično ravnovesje. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča vsaj 150 minut zmerne do intenzivne aktivnosti na teden, kar dokazano zmanjšuje tveganja za bolezni srca, sladkorno bolezen tipa 2, depresijo in druge zdravstvene težave.

Raziskave potrjujejo, da telesna dejavnost vpliva tudi na bolniško odsotnost in produktivnost na delovnem mestu. Študija, ki so jo med več kot tisoč zaposlenimi izvedli na španski univerzi, je pokazala, da vsaka dodatna ura telesne dejavnosti tedensko zmanjša število dni odsotnosti zaradi bolezni za približno 1,2 dneva na leto (Occupational Medicine, 2020), krajši aktivni odmori pa izboljšajo počutje in zmanjšajo utrujenost zaposlenih (PLOS One, 2022).

Prav pomen kratkih premorov za gibanje bo letos posebej poudarjen v okviru Evropskega tedna športa, ki bo od 23. do 30. septembra. Eden osrednjih dogodkov bo Aktivni odmor, ki bo v sredo, 24. septembra 2025, od 10.30 do 10.40, in sicer po vsej Sloveniji po videopovezavi. Pod strokovnim vodstvom Fakultete za šport bodo udeleženci izvedli nabor preprostih vaj za raztezanje in moč, s katerimi lahko vsakdo prekine dolgotrajno sedenje – naj bo to v pisarni, šoli ali doma. Kot poudarjajo organizatorji, »dobra telesna prekrvitev in razgibanost pripomoreta k boljšemu počutju in večji produktivnosti na delovnem mestu«.

Gibanje tudi v času službe? Seveda!

Delodajalci se vedno bolj zavedajo, da je vlaganje v zdravje zaposlenih naložba, ki se obrestuje v obliki večje produktivnosti, boljšega vzdušja in večje pripadnosti podjetju. Zato številna slovenska podjetja razvijajo programe, ki spodbujajo gibanje in aktivni življenjski slog, pri čemer se posebej izpostavljata OTP banka in Novartis, ki s svojimi praksami postavljata zgled na tem področju.

OTP banka: gibanje kot način življenja

Ekipa OTP banke na Triglavu FOTO: arhiv OTP banke
Ekipa OTP banke na Triglavu FOTO: arhiv OTP banke
V OTP banki skrbijo za vse tri razsežnosti zdravja – telesno, duševno in socialno. Zaposlenim ponujajo široko paleto aktivnosti: tedenske spletne aktivne odmore, tematske delavnice in predavanja o zdravem življenjskem slogu ter dostop do posnetkov vadb in praktičnih vaj za preprečevanje bolečin pri sedečem delu. Posebej živahno je v aprilu, mesecu zdravja, ko zaposlenim pošljejo košarice s sadjem in organizirajo aktivne odmore v živo.

Šport je tudi način povezovanja. Zaposleni imajo na voljo lastno športno društvo in interne programe OTP banka teče ter OTP banka kolesari, ki jim omogočajo brezplačno udeležbo na tekaških in kolesarskih maratonih po vsej Sloveniji. Med najbolj priljubljenimi dogodki je Bankatlon, ki zaposlene povezuje s športnimi igrami, udeležujejo pa se tudi vsakoletnih bančnih iger.

»Ponujamo raznolik nabor aktivnosti, ki omogočajo, da vsak posameznik zase najde dejavnost, ki mu najbolj ustreza. Zaposleni na splošno prepoznajo pomembnost zdravja in dobrega počutja ter zato cenijo našo podporo pri organizaciji teh aktivnosti,« poudarjajo v OTP banki. Dodajajo, da redno gibanje prinaša otipljive rezultate: »Pripomore k boljši koncentraciji in večji odpornosti proti stresu, kar povečuje učinkovitost pri delu.« In kar je tudi pomembno, športne aktivnosti pozitivno vplivajo tudi na povezovanje sodelavk in sodelavcev: »Čas, ki ga zaposleni preživijo skupaj med športnimi aktivnostmi in zunaj striktno poslovnega okolja, jih še dodatno poveže, zaradi česar so še bolj zadovoljni. Naše aktivnosti so prerasle v gibanje in način življenja zaposlenih.«

Pomemben del kulture banke je tudi trajnostna mobilnost. Zaposlenim so na treh lokacijah na voljo službena kolesa, v Mariboru so sponzor sistema MBajk, organizirajo pa tudi akcije, kot sta Polni zagona kolesarimo v službo in OTPremik za boljši svet. Za svoj celoviti pristop so letos prejeli certifikat Športu prijazno podjetje.

»Naše aktivnosti za promocijo gibanja potekajo vse leto, v okviru Evropskega tedna športa pa le še dodatno poudarjamo pomen aktivnega življenja. Septembra se bomo udeležili številnih športnih prireditev in se povezali z našimi sponzoriranci, ki so največji ambasadorji zdravega in športnega načina življenja med našimi zaposlenimi,« še dodajajo v banki.

Novartis: ambasadorji gibanja in celostna skrb za dobro počutje

Sodelavci v proizvodnji med aktivnim odmorom FOTO: arhiv Novartis
Sodelavci v proizvodnji med aktivnim odmorom FOTO: arhiv Novartis
V Novartisu poudarjajo: »Telesni aktivnosti dajemo izredno velik pomen, predvsem želimo poudariti zdrav način življenja in redno fizično dejavnost, posebej pa se osredotočamo tudi na aktivacijo tistih sodelavcev in sodelavk, ki potrebujejo dodatno spodbudo h gibanju.« Pobudo Polni življenja so zasnovali prav z namenom, da zaposlenim ponudijo raznolike možnosti za gibanje in skrb za dobro počutje v vsakdanjem delovnem okolju.

V ljubljanski poslovni stavbi imajo sodobno opremljen fitnes in manjšo vadbeno dvorano, ki sta zaposlenim na voljo brezplačno, ob tem pa ponujajo tudi strokovno podporo za varno in učinkovito vadbo. Zaposleni lahko brezplačno opravijo meritve telesne sestave in kazalnikov zdravja ter spremljajo svoj napredek. Poleg tega imajo vsak dan ob 12. uri možnost udeležbe na 15-minutnih aktivnih odmorih po spletu, pri čemer jih vodijo usposobljeni strokovnjaki in ne potrebujejo posebne opreme ali športnih oblačil.

»Verjamemo, da je zmanjševanje stresa in boljša produktivnosti pri zaposlenih močno povezana z dobrim počutjem in podporo v delovnem okolju,« poudarjajo v podjetju.

Posebno vlogo imajo ambasadorji Polni življenja, ki med sodelavci spodbujajo kulturo. V Novartisu skrbijo tudi za duševno zdravje, zato telesno aktivnost dopolnjujejo s čuječnostjo, jogo, dihalnimi vajami in delavnicami za obvladovanje stresa.

Veliko pozornosti namenjajo tudi trajnostni mobilnosti. Številni zaposleni se v službo vozijo s kolesom, zato redno organizirajo brezplačne servise in delavnice vzdrževanja, ob poslovni stavbi pa so postavili dodatna stojala in omogočili dostop do sistemov Bicikelj in Nomago e-koles. Med najbolj ustvarjalnimi dogodki je obisk Petre Majdič, ki je zaposlene navdušila za razgibavanje kar med delom.

Letos so v Novartisu začeli sodelovati z Olimpijskim komitejem Slovenije. »S tem sodelovanjem želimo sodelavce spodbuditi k še več telesne dejavnosti,« pravijo. Tako so se 5. septembra njihovi športniki prvič v večjem številu udeležili Športnih iger zaposlenih, pred Evropskim tednom športa pa kolege vabijo k sodelovanju v različnih dejavnostih, ki bodo potekale v sklopu tedna.

Evropski teden športa: priložnost za nove navade

Primeri OTP banke in Novartisa kažejo, da lahko podjetja pomembno prispevajo k temu, da gibanje postane del vsakdana. A hkrati je prav, da vsak posameznik prevzame pobudo in najde način, kako se aktivirati. Odlična priložnost za to je Evropski teden športa, ki bo letos med 23. in 30. septembrom.

Teden bo ponujal številne možnosti: od brezplačnih vadb in lokalnih športnih dogodkov do kratkih aktivnih odmorov, ki jih lahko izvedemo kar v pisarni. To je priložnost, da se zaposleni skupaj s sodelavci preizkusijo v novih oblikah gibanja, se povežejo in začutijo koristi, ki jih prinaša telesna dejavnost.

Naročnik oglasne vsebine je OKS-ZŠZ

