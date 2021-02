Bližajo se črni: kaj sploh še ostaja odprto v najhuje prizadeti regiji?

Trenutno smo v oranžni skupini, ko je sedemdnevno povprečje manj kot 1000 okuženih in hospitaliziranih je manj kot 1000 bolnikov s covidom 19. V tej fazi so:

– v šoli preostali razredi osnovne šole in zaključni letniki srednje šole po programu C,

– na fakultetah dovoljeni izpiti in seminarji do 10 ljudi,

– odprte nekatere druge servisne dejavnosti in trgovine,

– dovoljeno zbiranje do 10 oseb,

– dovoljeno prehajanje občinskih meja.

Kaj pa šole?

Vlada je zaradi občutnega poslabšanja epidemioloških razmer v obalno-kraški regiji razglasila, da se je vrnila nazaj v rdečo fazo . V skladu z vladnim načrtom je v tej fazi predvidenih več strožjih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, na vladni tiskovni konferenci pa so predstavili, kaj to pomeni za to regijo, ki seSekretar na gospodarskem ministrstvuje pojasnil, da se zapirajo se vse izjeme, ki so predvidene za oranžno fazo; odprte pa so prodajalne do 400 mne glede na to, kakšno blago ponujajo, morajo pa tedensko testirati zaposlene.V obalno-kraški regiji se tako poleg obstoječih izjem, ki ne zahtevajo pogoja testa, ponudba in prodaja blaga in storitev potrošnikom dovoli obratovanje tudi v sledečih dejavnostih, pod pogojem izvedbe tedenskega testiranja:– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,– prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,– kmetijske prodajalne,– specializirane prodajalne z otroškim programom,– prodajalne s površino do 400 m, ne glede na vrsto blaga,– tržnice,– premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev,– trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,– druge servisne delavnice s površino do 400 min storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,– storitve nepremičninskega posredovanja,– storitve higienske nege (npr. storitve frizerskih salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura, dejavnosti za nego telesa),– individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),– storitve salonov za nego živali.Vladna govornica za covid 19pa je na vprašanje, ali to pomeni, da se v tej regiji šolanje vrača na daljavo, odgoovrila, da je vlada odlok o odprtju šol podaljšala še za en teden za celotno državo. V ponedeljek se v šole tako vračajo učenci vzhodnega in zahodnega dela Slovenije, ki so imeli v preteklih dveh tednih izmenično počitnice.Za obalno-kraško regijo je napovedana omejitev gibanja, pričakovati je, da bo ponovno uvedena omejitev gibanja na svojo občino, prav tako pa najverjetneje je bo mogoče prehajati iz te regije v druge in obratno. Podrobnosti teh omejitev bo v petek predstavil notranji minister