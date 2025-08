Bliža se nov vročinski val in to s temperaturami do 40 stopinj!

Po rekordno toplem juniju in nenavadno hladnem ter vremensko burnem koncu julija se ta teden vrača poletje, napovedujejo vremenoslovci pri Severe Weather Europe.

Nad zahodno, osrednjo, južno in vzhodno Evropo se vrača vročinski val, ki bi lahko nad omenjenimi območji vztrajal do sredine avgusta. V naslednjih desetih dneh bomo tako priča temperaturam do 40 stopinj Celzija, v Franciji, Italiji in osrednjem Balkanu pa bodo lahko prihajajoči konec tedna še kakšno stopinjo nad 40. V večjem delu Slovenije, kot kaže za zdaj, naj bi se živo srebro ustavilo pri največ 35 stopinjah Celzija.

Huda vročina bo še poslabšala sušne razmere na Iberskem polotoku ter na jugovzhodu Evrope, kjer so to poletje divjali obsežni požari.

Nenadna vrnitev vročega in suhega zraka je posledica t. i. vročinske kupole, ki je nastala nad večjim delom Evrope. Gre za pojav, kjer se zrak zaradi vse bolj suhih in toplih tal ob sončnem vremenu postopno segreva, hkrati pa se v višinah spušča proti tlom, kar pomeni drugi vir segrevanja ozračja. Tovrstno segrevanje tudi onemogoča kopičenje vodne pare v ozračju, zato v obdobjih, ki nad območjem nastane vročinska kupola, tudi ne prihaja do neviht, ampak smo priča suhemu in vročemu vremenu.

Ponoči lahko zagrmi

Danes bo pretežno jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 24 do 28 stopinj Celzija, napovedujejo vremenoslovci na Agenciji RS za okolje (Arso). Ponoči se bo od severa pooblačilo, nastajale bodo krajevne plohe, lahko tudi zagrmi. Jutri bo po napovedih Arsa sprva oblačno, v notranjosti Slovenije bo marsikje rahlo deževalo, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem povečini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.