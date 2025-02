Bliža se jubilejni Festival zvončkov

Zvončkom, ki so tako značilni za Slovenijo, da ne bi bilo prav nič narobe, če bi bili upodobljeni tudi v našem grbu, se najlepše poklonijo v ljubljanskem Botaničnem vrtu – od petka do nedelje bo tam že 10. Festival zvončkov. 2004. SOnaši zvončki navdušili svetovno javnost. Že takoj po svetovnem kongresu leta 2004 v Barceloni, kjer so naši zvončki povsem zablesteli in očarali svetovno javnost, so v Botaničnem vrtu začeli širšo predstavitev svoje zbirke teh cvetlic. »Leta 2008 je izšla tudi prva knjiga (Navadni mali zvonček in njegova raznolikost v Sloveniji), leta 2011 pa smo dobili povabilo ...