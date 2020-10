Bliža se izplačilo pokojnin, banke imajo pomembno obvestilo

V petek, 30. oktobra, je dan za izplačilo pokojnin. NLB ob tem starejšim in upokojencem, ki jih koronavirus še posebej ogroža, svetuje, naj v trenutnih zelo zaostrenih zdravstvenih okoliščinah ostanejo doma in se tako izognejo prihodu v poslovalnice.



V NLB predlagajo, da se upokojenci za pomoč pri bančnem opravku obrnejo na svojce in pooblastijo otroke ali vnuke, ki poslujejo prek Teledoma, digitalno itn.



V naši največji banki se zavedajo, da je starejšim obisk poslovalnice in dvig pokojnine pogosto ne predstavlja le (bančnega) opravka, ampak tudi priložnost, da se srečajo in družijo, da imajo gotovino (pokojnino) pri sebi, pa jim prinese tudi velik občutek varnosti, a kot pravijo, jim svetujejo, da v teh časih ne obiskujejo poslovalnic.



Na dan izplačila pokojnin bodo poslovalnice le za upokojence odprte pol ure prej, torej ob 7.30, zaprle se bodo ob 15. uri.. Poleg tega bodo – tako kot ves čas doslej – vse stranke prijazno prosili, da prednost pri obravnavi ponudijo upokojencem, invalidom in nosečnicam.



Od ponedeljka, 26. oktobra, bodo vse NLB poslovalnice po Sloveniji poslovale po enotnem delovnem času od 8.00 do 15.00, neprekinjeno, brez vmesnega odmora, so še sporočili.



Za zdaj pa delovni časi Pošte Slovenije ostajajo nespremenjeni. Pri izplačilu pokojnin so že v prvem valu epidemije marca letos prilagodil postopke izplačila pokojninskih nakaznic - brez fizičnega stika, ki jih pismonoše izplačujejo prejemnikom v dostavi na domovih prejemnikov.