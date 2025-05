Blitva, ki je zgradila zvonik: v slovenski vasi oživljajo stoletno kulinarično dediščino

Vas Padna je ena očarljivejših in vse bolj znanih vasi v zaledju Pirana. Je na vrhu vzpetine na robu Šavrinskega gričevja in obdana z vinogradi ter zgledno urejenimi oljčnimi nasadi. V njih je sem ter tja celo kaka več kot 300 let stara oljka. Vas ohranja značilno podobo tipičnega strnjenega in s kamnitimi hišami pozidanega istrskega naselja. Iz nje se odpira enkraten pogled na morje, a tudi na Triglav, Krn ter na Kanin. Vaščani se že od nekdaj ukvarjajo z oljkarstvom in vinogradništvom. Gojijo tudi sredozemsko sadje in vrtnine ter jih prodajajo po obmorskih turističnih krajih. Še zlasti pade...