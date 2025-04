Blejska kremšnita osvaja Britance

V Londonu so na dogodku Taste of Europe predstavili izbrane jedi iz Evrope. Tam se je uspešno predstavila tudi turistična destinacija Bled s tradicionalno sladico.

Taste of Europe je namenjen promociji kulinarike stare celine na britanskem trgu, letos pa so tam slovenske barve kot edini zastopali predstavniki podjetja Conditus. Poleg svoje blejske kremne rezine in šamrole so obiskovalcem v najlepši luči predstavili tudi Bled. Uslužbencem podjetja so dobrodošlico izrekli na slovenski ambasadi v Londonu z upanjem, da bodo kremšnite in šamrole kmalu na voljo na trgovskih policah v Veliki Britaniji.

Zdaj jo lahko postrežejo gostom po vsem svetu! FOTO: Primož Hieng

V podjetju Conditus so pet let razvijali zamrznjene sladice. FOTO: arhiv podjetja

Conditus je zadnjih pet let namenil razvoju zamrznjenih sladic, ki jih lahko uživate kadar koli in kjer koli. Značilna blejska kremna rezina z bogato jajčno kremo in stepeno smetano med sloji maslenega listnatega testa je zelo občutljiva sladica s kratkim rokom trajanja, z zamrzovanjem pa se je njen rok trajanja podaljšal za pol leta, zato jo zdaj lahko servirajo gostom po vsem svetu. Odmrzujejo jih 12 ur v hladilniku, nato so pripravljene za uživanje, sveže pa ostanejo še štiri dni. Zamrznjene kremšnite so premierno degustacijo doživele v slovenski hiši na olimpijskih igra leta 2024 v Parizu.