Bled voznike udaril po žepu: parkirnine poskočile, a na voljo brezplačni avtobusi

Obisk priljubljenega slovenskega turističnega bisera bo odslej za številne dražji. Občina Bled je namreč s 1. junijem občutno zvišala cene parkiranja na občinskih parkiriščih. V nekaterih primerih so se zneski skoraj podvojili, kar občina utemeljuje s prizadevanji za bolj trajnosten promet.

Za uro parkiranja tudi do 4,5 evra

Na parkiriščih ob jezeru, kot so Mala Zaka, Zdravstveni dom, Ledena dvorana in Grajska cesta, kjer je bilo treba do nedavnega za uro parkiranja odšteti tri evre, zdaj ura stane kar 4,5 evra. Na manj izpostavljenih lokacijah, kot sta Ribenska cesta in Blejski grad, se je cena dvignila z 1,5 evra na 2,5 evra.

Obisk priljubljenega slovenskega turističnega bisera bo odslej za številne dražji.

Občina upravlja približno tisoč parkirnih mest, a kot poudarjajo, je to občutno premalo za množico dnevnih obiskovalcev. Ker prostorsko širitev parkirnih zmogljivosti omejujejo naravne in kulturne danosti, so se odločili za podražitev kot orodje za spodbujanje uporabe javnega prevoza.

Kako ceneje do jezera?

»Obiskovalce želimo spodbuditi k uporabi trajnostne in mehke mobilnosti, ki je okolju prijaznejša ter cenejša alternativa,« so poudarili na občini za portal N1. V vrhuncu poletne sezone bo obiskovalcem na voljo tudi dodatna pomoč pri premagovanju prometnih zamaškov — brezplačni turistični avtobusi Bled Bus.

Za več informacij o reševanju prometnih zagat na Bledu smo se obrnili tudi na pristojne, odgovore objavimo takoj, ko jih dobimo.

Poleg lokalnega brezplačnega avtobusa pa lahko turisti za dostop do jezera uporabijo tudi vlak, ki vozi od Ljubljane do postaje Bled-Jezero nekaj manj kot dve uri, s prestopom na Jesenicah. Od blejske železniške postaje do jezera se je nato treba odpraviti peš, kar vzame približno deset minut.

V poletnih mesecih obenem vozi tudi večje število medkrajevnih avtobusov, ki so ob koncih tedna in praznikih cenejši, veliko jih pelje direktno po avtocesti do Bleda. Tako lahko iz prestolnice do gorenjskega bisera obiskovalci pridejo v pičli uri.

Brezplačni avtobusi kot rešitev

Prej omenjeni Bled Bus torej v poletnih mesecih obiskovalcem in domačinom omogoča, da se na vse ključne lokacije okrog Bleda pripeljejo brezplačno in tako prispevajo k zmanjšanju prometne obremenitve občutljivega alpskega okolja. Sistem zajema tri linije — okoli jezera, do Pokljuke ter po okoliških vaseh. Na spletu je za zdaj še lanski vozni red, novi bo verjetno objavljen kmalu.

Na Bled se lahko odpravite tudi z vlakom. FOTO: Jure Eržen/delo

V juliju in avgustu avtobusi vozijo vsak dan. Okrog blejskega jezera kroži avtobus kar sedemkrat dnevno, omogočena pa je tudi povezava s pohodniškimi izhodišči v Triglavskem narodnem parku. Tako obiskovalcem ni treba znova sedati v avtomobile ali iskati dragih in redkih parkirnih mest — s čimer se Bled poskuša zoperstaviti poletnim prometnim zamaškom, ki že vrsto let obremenjujejo kraj.

Primer dobre prakse iz Kopra

Za primer dolgoročne in trajnostno usmerjene prometne politike velja pogledati v Koper, kjer so leta 2021 odprli moderno podzemno Parkirno hišo Belveder s 466 parkirnimi mesti. Tam je prva ura parkiranja brezplačna, za vsako nadaljnjo pa je treba plačati en evro; celodnevno parkiranje stane 12 evrov.

Župan Kopra Aleš Bržan. FOTO: Leon Vidic/delo

Poleg tega so ob odprtju odkrili 5.000 kvadratnih metrov javnih površin, ki so jih namenili pešcem in družabnemu življenju v mestnem jedru. Projekt je stal 6,6 milijona evrov in je del celovite strategije za zmanjševanje avtomobilskega prometa v mestnem jedru.

Župan Kopra Aleš Bržan je ob odprtju poudaril, da nova parkirna infrastruktura omogoča, da »se bomo po mestu lahko pozdravljali z nasmehi in prijazno besedo, ne pa s hupanjem in gestami izza volana.«