Bled vabi ljubitelje pohodništva

Pogledi na Bled so mnogoteri, vsak zase je drugačen in vsak je lep na svoj način. Podoba je pravljična, obkrožajo jo griči osamelci, ki kot stražarji zapirajo območje jezerske sklede. Veduto Bleda dopolnjujejo Julijske Alpe in Karavanke. Bled je s svojo neposredno okolico in zaledjem turistična destinacija z izjemnimi možnostmi za pohodništvo in se zavestno usmerja k pohodniški ponudbi. Kot zelena butična destinacija se osredotoča na zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi,« je povedal mag. Martin Šolar, urednik nove publikacije in podpredsednik Planinske zveze Slovenije, ko je opisal krajino Blejskega kota z urejeno in atraktivno ponudbo za pohodnike v vseh letnih časih. Deset predlogov za pohodniške poti na Bledu in planinske ture v okolici je predstavljenih s kratkimi opisi, podatki o težavnosti, razdalji, trajanju in višinskem razponu. Do podrobnejšega opisa je mogoče dostopati prek povezave na portal Outdoor Active, ki se prikaže ob skeniranju QR-kode.

Povsod se nam odpirajo lepi pogledi na otok. FOTO: Primož Hieng

Gre za tretjo publikacijo v nizu novosti, ki jih je Javni zavod Turizem Bled pripravil v letu 2023. Informacijsko zloženko Odkrijte Bled in zloženko Bled – Kolesarske poti so predstavili poleti in spomladi. Jesenska izdaja zloženke Bled – Pohodniške poti ponuja prijazno vabilo, da se zdaj, ko se pohodniški cilji počasi umikajo iz visokogorja, ljubitelji pohodov odločijo za nove cilje po Bledu in okolici. »Verjamemo, da pohodniške izkušnje z dih jemajočimi razgledi nikogar ne bodo pustile ravnodušnega,« poudarjajo na Turizmu Bled. Zloženka je na voljo brezplačno v elektronski obliki na spletni strani www.bled.si in v tiskani obliki na obeh turističnoinformacijskih točkah na Bledu: Infocenter Triglavska roža Bled in TIC Bled. »Vabljeni, da si obujete pohodniške čevlje in vzamete pohodniške palice ter se s pomočjo predlogov v zloženki podate na Pot okoli jezera, Ojstrico, Stražo, po Blejskem razglednem trailu, v Vintgar, na Galetovec, Talež in Tolsti vrh, Debelo peč, Stol in Golico. Pohode po urejenih poteh zaključite ob kozarcu okrepčilne pijače in krožniku lokalnih dobrot na Bledu,« dodajajo na Turizmu Bled.

Med obiskovalci in ljubitelji Bleda je priljubljena krožna pot okoli jezera, ki jo običajno začnemo na vzhodnem bregu na Jezerski promenadi pod Festivalno dvorano ali nedaleč proč v Zdraviliškem parku pod hotelom Bled Rose (prej hotel Jelovica) oziroma pod farno cerkvijo sv. Martina. Ves čas hodimo v nasprotni smeri urnega kazalca, čeprav je kipar Marko Pogačnik prav na Bledu izjavil, da moramo hoditi tako, da je srce stran od jezera. Sprehajalna pot nas popelje tik ob jezeru do Grajskega kopališča. Od tu se povzpnemo na cesto, zaprto za javni promet, ki nas po severni strani jezera pod grajsko skalo pripelje do veslaškega centra v Mali Zaki. Nadaljujemo po cesti do Velike Zake, kjer je cilj znamenite blejske veslaške proge. Od tam dalje je urejena pot za sprehajalce na mostovžih tik ob jezeru oziroma pod Vilo Bled vse do Mlinega. Zadnja tretjina poti okoli jezera vodi po južni strani, za sprehajalce je urejena pot med cesto in jezerom. Ta nas pripelje nazaj v turistično središče Bleda na Jezersko promenado.

