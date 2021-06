Bled preplavile lažne kremšnite

Pri strežnem pultu Slaščičarne Zima so naleteli na svojevrstno težavo. Sprva ji niso namenili pozornosti, a se je začela ponavljati. Obiskovalci sprašujejo, od kod so pri njih ponujene blejske kremne rezine oziroma, kot jih imenujejo na tem koncu pa tudi drugod po Sloveniji, kremšnite. Kajti na Bledu in okolici se je zgodila poplava kremnih rezin, ki niso narejene tam. Uvožene so od drugod in pripravljene na povsem drugačen način, ki se ne more primerjati z avtentičnim blejskim. FOTO: Brez želirnih sredstev »S kremno rezino, katere avtor je Ištvan Lukačević, vodja slaščičarne Hotela Par...