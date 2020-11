Bled je peti najlepši kraj na svetu

Prvouvrščeni naravni park Torres del Paine je v Čilu.

Bled opazil tudi Lonely Planet

Prvi trije najlepši

Na lestvici najlepših krajev na svetu je zmagal čilski naravni park Torres del Paine, ki leži na južnem delu Patagonije. Na drugem mestu so Ferski otoki, arhipelag 18 otokov v severnem delu Atlantskega oceana, med Norveško in Islandijo, tretji pa je nacionalni park Grand Teton v ameriški zvezni državi Wyoming.

V teh hudih časih za turizem so se na Bledu razveselili novice iz Velike Britanije – njihov biser je med najlepšimi kraji na svetu. Angleški časopis Daily Mail je namreč razkril seznam letošnjih 50 najlepših krajev na svetu, Bled pa je uvrstil na odlično 5. mesto. Pri Daily Mailu so zapisali, da je Bled del osupljivih Julijskih Alp, namenjen pravljicam, in izpostavili otok s cerkvico Marije Kraljice na jezeru.»Britanski gostje so sicer že leta na Bledu med najštevilnejšimi, po številu prenočitev se z Nemci menjajo na prvem ali drugem mestu, na leto opravijo okoli 100.000 prenočitev. Letošnje leto je seveda izjema, saj dobršen del leta niso mogli do nas,« so nam sporočili iz zavoda Turizem Bled.Na Bledu seveda spremljajo objave o Bledu v medijih, tudi v tujih, nam je še povedalaiz zavoda Turizem Bled. »Vsako leto konec leta naredimo pregled tujih člankov z naslovom Bled v očeh tuje javnosti, ki ga objavimo na svojih spletnih straneh, v lokalnem časopisu in v publikaciji Razgledi Muzejskega društva Bled.« In kaj tako priznanje pomeni za gorenjski turistični biser? »V teh, za turizem izrazito slabih časih so takšni izbori in objave, posebno v medijih z velikim dosegom, zelo dobrodošli,« odgovarja Purkartova.»To med drugim pomeni, da Britanci na Bled niso pozabili. Vsekakor pa prek naših socialnih medijev in z digitalnimi kampanjami, ki potekajo, in prek kampanj Slovenske turistične organizacije negujemo stike z našimi najboljšimi trgi. V tem trenutku poteka taka kampanja Turizma Bled na sosednjih nemških trgih in na hrvaškem, kjer oglašujemo zimo, čeprav seveda ni jasno, ali bo pozimi mogoče potovati ali ne. Dejstvo je, da smo se za to odločili tudi zaradi tega, ker je treba biti na trgu nenehno prisoten.«To pa ni edino priznanje, ki ga je Bled dobil prav v času koronakrize. Lonely Planet je pred kratkim namreč v drugi izdaji priljubljenega seznama priporočenih destinacij (Ultimate Travel List) Bled umestil med 10 destinacij, ki ponujajo edinstvena in nepozabna doživetja. Še posebno jih je navdušila slikovitost destinacije, za katero navajajo, da ima najbolj fotogenično jezero na planetu.Lonely Planet je Bled uvrstil na šesto mesto seznama 10 destinacij, ki obiskovalcem zagotavljajo nepozabna doživetja. Ta globalno prepoznavni in vplivni popotniški vodnik Bled opisuje kot destinacijo naravnih lepot z edinstvenim otokom s cerkvijo. Še posebno vodnik priporoča odkrivanje trajnosti zavezanih ponudnikov destinacije, kot je Garden Village Bled. »Vsi imamo seznam destinacij, ki si jih želimo ogledati: destinacije, nad katerimi so navdušeni naši prijatelji, ali kraji, o katerih smo brali, o katerih smo sanjali. To je naš seznam takšnih destinacij,« so izpostavili pri Lonely Planetu in dodali: »Tokrat so dodatne točke pri ocenjevanju prejele tiste destinacije, ki turizem upravljajo trajnostno.«Še en uspeh je dosegel Bled v letošnjem letu. »Za nas je bila poleg omenjenih priznanj Daily Maila in Lonely Planeta največja nagrada vsekakor ponovna uvrstitev Bleda med sto najbolj trajnostnih destinacij sveta. Nizozemska fundacija Green destinations je namreč tudi letos Bled uvrstila v družbo najboljših na tem področju na svetu,« je še poudarila Purkartova.In Bled v začetku novembra 2020? »Če bi bili hoteli in restavracije odprti, bi Bled v teh časih seveda ponujal ogromno – jesenski Bled je idealen za popoln odklop, pa naj si gostje želijo miru in sprostitve ali pa adrenalinskih, kulturnih ali kakršnih koli doživetij v naravi.«