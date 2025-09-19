  • Delo d.o.o.
UMAKNJENA PRITOŽBA

Bled in Bohinj nista več talca spora

Nadškofija Ljubljana umaknila pritožbo na gradbeno dovoljenje. Država privolila v zamenjavo gozdov, gradnja se lahko nadaljuje.
Eden od nedokončanih odsekov je v Soteski. FOTO: S. N.
Tina Horvat
 19. 9. 2025 | 06:10
Prejšnji teden smo poročali o zapletu pri gradnji še zadnjih dveh odsekov kolesarske steze Bled–Bohinj, ki bi se morala nadaljevati že v ponedeljek, 15. septembra. A še prejšnji teden je kazalo, da se gradnja zamika v negotovo prihodnost, s tem pa bi bilo ogroženo tudi financiranje projekta. Če kolesarske steze ne bi dokončali do oktobra 2026, bi v občinah Bohinj in Bled ostali brez že odobrenih treh milijonov evropskih sredstev.

Onemogočeno gospodarjenje

Zapletlo se je letos poleti. Kmalu po začetku gradnje leta 2022 je morala Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) namreč spremeniti projektno dokumentacijo in vložiti novo prošnjo za gradbeno dovoljenje za dva še nedokončana odseka, a ko so ga nato julija letos vendarle dobili, se je pritožila lastnica zemljišč Nadškofija Ljubljana.

Kot so nam prejšnji teden povedali v Odvetniški družbi Brecelj Korošec Mate, ki zastopa Nadškofijo Ljubljana, so se pritožili, ker je bila v novem gradbenem dovoljenju kršena pogodba o služnosti, ki so jo sklenili z občino Bohinj, in s tem omejen dostop do gozdov v zaledju v lasti Nadškofije Ljubljana. »Z novim gradbenim dovoljenjem se Nadškofiji Ljubljana onemogoča služnost oziroma je gospodarjenje z njenimi gozdovi dejansko onemogočeno. In to zaradi izgradnje obsežnih kamnito-betonskih zidov, ograj in lovilcev podajalnih mrež,« so pojasnili.

Pri tem je Nadškofija Ljubljana državi oziroma DRSI predlagala mirno in preprosto rešitev spora – zamenjavo njenih gozdov z območja kolesarske steze z enakovrednimi gozdovi v lasti države na robu teh gozdov.

Ovir ni več

Zdaj si vendarle lahko vsi oddahnejo. DRSI je namreč sporočil, da je Nadškofija Ljubljana včeraj umaknila pritožbo na izdano spremembo gradbenega dovoljenja za dokončanje kolesarske povezave Bled–Bohinj. »Dovoljenje je postalo pravnomočno in ovir za zaključek gradnje kolesarske povezave ni več. Kot najustreznejša rešitev za dokončno ureditev razmerij z nadškofijo se kaže zamenjava zemljišč,« so sporočili.

Do potrebe po novem gradbenem dovoljenju je prišlo v času gradnje, ko se je izkazalo, da bo treba 640 metrov dolg odsek v Soteski dodatno zaščititi pred padajočim kamenjem, kar v prvotni pogodbi ni bilo predvideno. DRSI je pripravil predlog za ustanovitev nove služnostne pravice za postavitev dodatnih zaščitnih ograj, a ga je nadškofija zavrnila, ker naj bi postavitev ograj onemogočila gospodarjenje z gozdom.

Direkcija je zato naročila izdelavo izvedenskega mnenja z ustreznim vrednotenjem in proučitvijo vpliva nameravane postavitve zaščite pred padajočim kamenjem na gospodarjenje z gozdovi. Hkrati je skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije izdelala tehnološki elaborat že izvedenih in načrtovanih dodatnih ukrepov na kolesarski povezavi, ki bi omogočili gospodarjenje z gozdom.

540 HEKTAROV bo nadškofija zamenjala z državo.

Kljub izvedenskemu mnenju in tehnološkemu elaboratu pa so se na včerajšnji obravnavi na Upravni enoti Radovljica DRSI in pooblaščenci nadškofije dogovorili, da bodo šli v zamenjavo zemljišč glede na njihovo ocenjeno vrednost. Kot so nam že prejšnji teden pojasnili pooblaščenci nadškofije, gre za okoli 540 hektarov gozdov, vrednost katerih je glede na cene tovrstnih zemljišč od 2,5 do 5 milijonov evrov.

»Naša prizadevanja so usmerjena v cilj, da bi bila ena najlepših kolesarskih povezav varno prevozna v prihodnji kolesarski sezoni,« so dodali na DRSI in še, da se s projektom že mudi, saj prihodnje leto poteče rok za izvedbo. 

gradbeno dovoljenjegradnjagozdBledBohinj
