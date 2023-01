Blaž Brodnjak, NLB: Morali bomo nehati promovirati potrošniška posojila

»Imam tri otroke, dva že imata volilno pravico in vsakič, ko gresta volit, me vprašata: Oči, kje je kdo, ki vidi mene, kdo nagovarja mene? Ker se pogovarjajo o domobrancih in partizanih, ne pa o tem, kako bomo leta 2050 ogljično nevtralni. Kako bomo kot družba sodelovali in se znali spoštljivo pogovarjati, četudi imamo različna mnenja,« pove in nadaljuje: »Pred časom sem že rekel, da bi prepovedal anonimnost na družbenih omrežjih. Preprosto je blatiti, preprosto se je skrivati, drugače je, če moraš prevzeti odgovornost za svoje besede. Družbena omrežja so zbanalizirala naše bivanje do onemoglosti.« Blaž Brodnjak nam je v pogovoru razkril, kako vidi prihodnost in kaj bi moral vsak od nas storiti, da bi šli v pravo smer. Ostaja optimist. »Seveda, sicer ne bi vztrajal v tem poslu in bi se že zdavnaj preselil na družinsko prehransko čim bolj samooskrbno posestvo,« pravi.

Preberite intervju na Onaplus.si