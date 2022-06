Ste videli, kako so blatne noge umili v lesenem koritu? (FOTO)

Pri domačiji Jožeta Sodnika v vasi Gozd na Kamnikom so se že nekaj po osmi uri začeli zbirati bosonogi pohodniki na 940 metrov visok Vovar. Ob prihodu so organizatorji vsakega udeleženca prijazno sprejeli ob zvokih godbe iz Vodic pod vodstvom kapelnika Igorja Dajčmana; godbeniki letos praznujejo 100-letnico. Pohod je uspešno organiziralo Društvo Dogodek Kamnik, sekcija Bosonogi, ki jo vodita domačina Pavel in Irena Žvelc.

Pozvonili za srečo

Ob prijavi so vsi prejeli spominske majice z logotipom bosonogih. Pred odhodom sta jih pozdravila organizator Pavel Žvelc in kamniški župan Matej Slapar, blagoslovil pa jih je župnik Pavel Pibernik ter jim zaželel, da bi v prijateljski družbi na poti uživali, brez večjih težav premagali 5,5 kilometra dolgo pot in se vrnili brez poškodb. Vse to jim je tudi uspelo. Letošnja krožna pot je bila primerna tudi za najmlajše. Kot je povedala Irena Žvelc: »Smo majhna skupnost, ki druži dobre in vesele ljudi, ki vedo, da hoditi bos in imeti stik z zemljo pomembno prispeva k zdravju vsakega človeka.«

Najstarejša pohodnika sta bila zakonca, 83-letni Janez Klemenc in 81-letna Joži Klemenc iz Laniš pri Tunjicah.

Na vrhu Vovarja so si privoščili kratek odmor, se vpisali v knjigo pohodnikov, pozvonili na zvon želja za srečo v ljubezni, zdravje in mir. Lahkotno sta stopala tudi najmlajša, štiriletna Inti Rems in Nejc Korošec, še posebno poskočna pa sta bila najstarejša zakonca, 83-letni Janez in 81-letna Joži Klemenc iz Laniš pri Tunjicah.

Kot nam je zaupala Jožica, sta poročena 57 let. Oba sta bila navdušena nad organizacijo, druženjem in praktičnimi nagradami. Prišla je tudi enajstčlanska družina Kotnik iz Hriba nad Kamnikom, med udeleženci je bil 71-letni Tone Sušnik iz Mekinj, ki je imel največje brke. Navdušena sta bila zakonca Romih iz Kriške vasi pri Višnji Gori; Robert je bil na 14 pohodih, ki jih je organiziral Žvelc, desetkrat na Šenturški Gori in štirikrat na Vovarju. Gamsov Ivan iz vasi Zduša pri Mekinjah je prišel peš in bos v vas Gozd, šel na Vovar in se vrnil domov.

Med pohodniki je bil Lojze Špruk iz Gozda, sicer pastir na Gojški planini, kjer se pase okoli 300 glav živine. Prišel je pozdravit druščino ter se vrnil na planino. Ivan Hribar iz Kamnika je vzel s seboj diatonično harmoniko, Ivan Mušič in Jože Knafelj pa sta se pripeljala iz Lahovč s kolesom. Deset ljudi je prišlo iz UKC Ljubljana. Pohval organizatorjev je bil poleg Jožeta Sodnika deležen tudi 19-letni Matic Žvelc iz Suhadol. Pri zelo uspešni izvedbi so sodelovali tudi krajani in gasilci vasi Gozd.

Hop v korito

Pohoda se je udeležilo 144 bosonogih iz številnih krajev, največ iz kamniške občine. Zborno mesto in cilj sta bila na domačiji glavnega pokrovitelja Jožeta in Primoža Sodnika, kjer je bilo za vse udeležence zelo dobro poskrbljeno. Tam je bilo ob koncu tudi družabno srečanje s podelitvijo medalj.

V lesenem koritu so si lahko umili noge, pri tem pa so najbolj uživali otroci. Vsi so se okrepčali z okusnim golažem, ki so ga skuhali v Gostišču Črnivec 902, postregla sta ga Franci Žvanut in Irena Žvelc, od gostitelja pa so pohodniki prejeli spominske medalje in praktične nagrade. Z ubranim petjem so navdušili Homski tički.

Krenili so izpred Sodnikove domačije.

Skupinski posnetek pred startom

71-letni Tone Sušnik iz Mekinj pri Kamniku je imel največje brke, na pohod se je pripeljal z motorjem.

Številni so pozvonili na zvon želja.