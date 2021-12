»Raje bombe kot petarde«: Sloveniji se zaradi blamaže smeji cel Balkan

Poročali smo o milo rečeno nenavadni objavi Slovenske vojske na facebooku, kjer so pozvali naj ljudje – namesto petard – raje mečejo bombe. Seveda v okviru prostovoljnega služenja, ki so ga želeli na tak način promovirati. Objava je v Sloveniji bila deležna ogorčenja, so jo pa opazili tudi na Balkanu.

Tako hrvaški Večernji list poroča, da je Slovenska vojska državljane pozvala naj namesto paterad raje mečejo bombe. Ob tem navajajo ostre odzive občanov, ki so poziv, naj občani aktivirajo eksploziv in mečejo bombe in se tako znebijo potrebe po metanju petard, primerjali z otroki, ki igrajo strelske igre na računalniku in bi jim svetovali, naj raje posežejo kar po pravem orožju.

Tudi srbski Blic v članku Ne meci petard, vrži bombo poroča, kako je objava Slovenske vojske šokirala Slovenijo.

b92 o nenavadni objavi Slovenske vojske. FOTO: Zaslonska Slika

Njihovi kolegi pri b92 pa so šli še korak dlje in objavili članek o polomijadi Slovenske vojske oziroma pristojnih marketinških strokovnjakov, z naslovom Kakšna zmota Slovencev, smeji se jim vsa regija.