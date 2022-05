Blagoslovljeni traktoristi

Konjev, ki so pri oranju zemlje vlekli plug, prej pa so setvene površine obdelovali z volovsko vprego, že dolgo ni več videti. Nadomestili so jih traktorji, ki imajo v ohišju motorja tudi po več deset konjskih moči. S priključki so uporabni pri slehernem opravilu na kmetiji, v gozdu. Da bi ostali v kondiciji, jih lastniki poleg rednega servisiranja, takšna je navada tudi na Ribniškem, v začetku maja, seveda olepšane, pripeljejo na športno igrišče pod župnijsko cerkvijo pri Svetem Gregorju nad Ortnekom.

Na pobudo župnika Andreja Muleja so uvedli poseben traktorski pozdrav. FOTOGRAFIJE: Milan Glavonjić

Tam jih božji služabniki blagoslovijo, obred je namenjen prošnji svetega Izidorja, zavetnika traktoristov oziroma poljedelcev in kmetov, za zaščito in varnost pri delu. Kmetijski stroji pisanih letnic in cenovnih razredov, poleg traktorjev še unimogi, MB-traktorji in oldtajmerji (nekateri z letnico 1935), našteli so jih 150, so brneli v strnjeni koloni iz Ribniške doline čez Ortnek, iz sosednih Velikih Lašč pa je hruljenje bolj številne druščine nase opozarjalo že od Velike Slevice navzgor.

»Naše članstvo je razsuto od Kolpe pa vse tja do Barja in Notranjske. Da bi nudili medsosedsko pomoč podeželanom pri revitalizaciji kmetij, je bil strojni krožek Urban ustanovljen pred 26 leti, deset let pa je od tega, odkar smo opravili prvi blagoslov,« se spominjata pobudnika, župnik pri Svetem Gregorju Andrej Mulej in prvi (večletni) predsednik krožka Jože Marolt.

Pred začetkom kmetijske sezone preprosto potrebujemo žegen od zgoraj.

Na Andrejevo pobudo so ob šestem blagoslovu uvedli poseben traktorski pozdrav, da po končanem obredu s prižigom naenkrat zarjovejo vsi stroji. »Pred začetkom kmetijske sezone preprosto potrebujemo žegen od zgoraj,« je nagovarjal Mulejev ministrant, do lani predsednik krožka Milan Kaplan. »Letos je bil dogovor, da stvarnika za varnost in zdravje traktoristov prosim jaz,« je dejal Slemenski Andrej, kot priljubljenemu božjemu pastirju pravijo farani.