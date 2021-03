Blagoslovljena voda brez stika

Koronavirus nam je prinesel veliko omejitev v življenju, tudi pri cerkvenih obredih, saj verniki zaradi nevarnosti okužbe niso smeli po običajni navadi uporabljati blagoslovljene vode iz kropilnikov ob vhodu v cerkev. Te spremembe so botrovale inovativni rešitvi štirih podjetnikov. Posoda je ročno oblikovana. FOTO: Osebni Arhiv Njihov brezstični kropilnik za blagoslovljeno vodo je povzel sistem delovanja brezstičnih razkuževalnikov. Vendar so šli korak naprej. Ker je brezstični kropilnik za blagoslovljeno vodo namenjen uporabi v cerkvah, so dali poudarek tudi na umetnost in ročno delo. Čeprav ...