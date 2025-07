BlackRock vložil 3,5 milijarde USD v bitcoin – $BTCBULL bi lahko bil naslednji veliki zmagovalec

Nakupi so potekali prek Coinbase Prime in bili preusmerjeni v denarnice sklada iShares Bitcoin Trust (IBIT), ki ga upravlja BlackRock. Posamezne transakcije so znašale med 5 in 90 milijoni dolarjev, pri čemer je bil v enem samem dnevu dnevni priliv več kot 600 milijonov dolarjev, poroča SoSoValue.

BlackRock se je odločil za strategijo postopnega povprečenja stroškov (DCA), kar mu je omogočilo, da je tiho kopičil velike količine bitcoina brez povzročanja tržne panike ali večjih nihanj cen.

FOTO: Clickout Media

Tak pristop odraža tradicionalno institucionalno strategijo pri vlaganju v volatilna sredstva: postopno akumulacijo, obvladovanje tveganja in izogibanje nenadnim skokom cen.

Ko zraste bitcoin, sledijo altcoini

Zgodovina kaže, da rast bitcoina običajno vodi v razcvet trga altcoinov. Najprej zraste $BTC, sledi $ETH, nato pa se kapital prelije v manjše projekte.

Nakupi, kot je BlackRockov, utrjujejo dolgoročni trend brez panike, kar krepi zaupanje trgovcev in odpira vrata rotaciji dobičkov v bolj tvegane kovance.

Zdaj smo v začetni fazi tega premika – glavno vprašanje pa je: kateri projekt bo naslednji?

$BTCBULL pretvarja rast bitcoina v dejanske nagrade

Bitcoin pridobiva vrednost zaradi BlackRockove milijardne akumulacije, en memekovanec pa izstopa: bitcoin Bull Token ($BTCBULL).

FOTO: Clickout Media

Gre za projekt, ki nagrajuje svoje imetnike z dejanskimi airdropi v bitcoinu vsakič, ko $BTC doseže ključne cenovne mejnike – 100.000 USD, 150.000 USD, 200.000 USD itd.

Poleg tega sistem vključuje samodejne dogodke sežigov – ob vrednostih 125.000 USD, 175.000 USD in 225.000 USD se del ponudbe $BTCBULL trajno uniči, kar povečuje redkost in spodbuja nadaljnjo rast cene.

Obiščite bitcoin Bull

Gamificiran sistem in enostavna uporaba

Projekt uporablja igrifikacijo, združuje motivacijo z ekonomijo in se je povezal z Best Wallet, večverižno denarnico, ki omogoča preprosto prejemanje nagrad in upravljanje sredstev. Uporabnikom tako ni treba imeti posebnega znanja ali se ukvarjati z zapletenimi postopki.

$BTCBULL je trenutno še vedno v predprodaji po ceni 0,002585 USD, pri čemer je bilo doslej zbranih že več kot 7,88 milijona dolarjev.

Morda pa je največja prednost ta, da vam ni treba posedovati celotnega bitcoina, da bi izkoristili njegovo rast. $BTCBULL ponuja dostopen, motivacijski in nagrajevalni sistem za male vlagatelje, ki želijo sodelovati v rasti bitcoina prek ERC-20 žetona na omrežju Ethereum.

Institucionalno zanimanje za bitcoin znova narašča

Nakup v vrednosti 3,85 milijarde dolarjev odraža vračanje zaupanja institucionalnih vlagateljev v bitcoin in morda močnejšega kot kdaj prej.

Obenem je bitcoin pravkar zaključil drugo četrtletje z najvišjo četrtletno vrednostjo doslej, nad 107.000 dolarjev. Takšnih signalov veliki vlagatelji ne prezrejo.

FOTO: Clickout Media

Za pokojninske sklade, upravljavce premoženja in hedge sklade bitcoin postaja likvidna, decentralizirana alternativa zlatu, ki se prilega novemu makroekonomskemu okolju.

Čeprav inflacija navidezno upada, številni analitiki menijo, da tveganja ostajajo. Pričakovanja glede znižanja obrestnih mer rastejo, dolar pa izgublja moč, zato institucije iščejo sredstva, ki lahko uspevajo v okolju oslabljene fiat valute in nižjih donosov. Bitcoin se popolnoma prilega tem razmeram.

Zadnja priložnost za nakup: $BTCBULL je altcoin, ki ga v tem ciklu velja spremljati

BlackRockov nakup za skoraj 4 milijarde dolarjev pomeni novo fazo; institucionalno vodeno bikovsko obdobje.

Največ potenciala v takšnem okolju imajo projekti, ki sledijo rasti bitcoina, a hkrati dodajajo nekaj novega: bodisi nagrade, zgodbo ali uporabnost. $BTCBULL je eden izmed redkih projektov, ki povezuje memeenergijo z resnično vrednostjo.

Z realnimi nagradami, sistemom za avtomatske airdrope, uničevanjem žetonov in povezavo z bitcoinom je $BTCBULL projekt, ki zna izstopati v prihajajočem tržnem ciklu.

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media