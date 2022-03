Bojan Zelnik in Saša Sili sta se dobila na bencinski črpalki v Grosupljem in se s kombijem odpeljala v Ljubljano. Spotoma sta se ustavila na grosupeljski tržnici pri mesarju, pri katerem je Sili kupil meso in zelje, tam sta spila tudi pivo ali dve. Vozil je Zelnik, Sili je sedel na sopotnikovem sedežu. Ko pa sta se v fiat ducatu že vračala iz Ljubljane, se je v popoldanski prometni konici na avtocesti med njima odvila prava drama, zaradi katere bi se lahko zgodila huda nesreča in med katero je eden od njiju izgubil del prsta – zaradi piškavih 50 evrov. Začopatil ga je med vožnjo Tožil...