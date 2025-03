Bizarni zakoni, ki so še pred kratkim omejevali svobodo! Ne boste verjeli, kaj je bilo do leta 2018 prepovedano

Marca po svetu praznujejo mesec zgodovine žensk: priložnost, da se spomnimo dolgega in pogosto zahtevnega boja za enakopravnost.

Mnoge pravice, ki se danes morda zdijo samoumevne, so bile v Združenih državah Amerike osvojene šele pred nekaj desetletji – in nikakor niso bile podarjene brez boja. Ženske so morale vztrajno zahtevati svoje mesto v družbi, saj jim zgodovina ni bila naklonjena.

Nekaj pomembnih prelomnic v boju za enakopravnost

Pravica do finančne neodvisnosti: Šele leta 1974 je bil sprejet Zakon o pravičnih kreditnih možnostih (Fair Credit Opportunity Act), ki je finančnim institucijam prepovedal diskriminacijo na podlagi spola. Pred tem so banke ženskam lahko zavrnile izdajo kreditne kartice samo zato, ker so bile ženske.

Sodelovanje v sodnem sistemu: Do leta 1973 ženske v vseh zveznih državah ZDA niso imele pravice do sodelovanja v porotah.

Pravica do splava: Leta 1973 je vrhovno sodišče v primeru Roe proti Wade potrdilo pravico do varnega in zakonitega splava. Vendar pa je bila ta pravica po več desetletjih omejitev in zakonodajnih pritiskov leta 2022 razveljavljena, kar je povzročilo različno ureditev pravice do splava po posameznih zveznih državah.

Marsikje na svetu nimajo pravice do odločanja o lastnem telesu. FOTO: Sewcreamstudio Getty Images

Pravica do razveze brez dokazovanja krivde: Do leta 1969 je morala ženska v večini zveznih držav dokazati resne zakonske kršitve moža, kot je prešuštvo, če je želela dobiti ločitev. Kalifornija je prva uvedla zakonodajo, ki je omogočila razvezo brez dokazovanja krivde.

Dojenje v javnosti: Šele leta 2018 sta Utah in Idaho kot zadnji ameriški zvezni državi sprejela zakonodajo, ki je izrecno zaščitila pravico do dojenja v javnosti. Pred tem so nekatere ženske doživljale sankcije zaradi kršitev zakonov o javni spodobnosti.

Pravica do samostojnega poslovanja: Pred letom 1988 ženske niso mogle same pridobiti poslovnega posojila. Šele Zakon o lastništvu ženskih podjetij (Women’s Business Ownership Act) je odpravil to oviro in ženskam omogočil enake možnosti pri poslovanju.

Pravica do skupnega bivanja neporočenih parov: Do leta 2003 so bile v nekaterih zveznih državah še vedno v veljavi tako imenovane »zakoni proti neporočenemu skupnemu življenju« (Living in Sin laws), ki so kriminalizirali skupno bivanje neporočenih parov. Vrhovno sodišče jih je razglasilo za protiustavne v primeru Lawrence proti Texasu.

Zgodovina nas uči, da napredek ni samoumeven in da je boj za enakopravnost neprestan proces. FOTO: Stockfour Getty Images/istockphoto

Pravica do medrasnih zakonov: Pred letom 1967 so bile poroke med osebami različnih ras v nekaterih državah nezakonite. Šele v primeru Loving proti Virginiji je vrhovno sodišče odločilo, da so tovrstni zakoni protiustavni.

Odprava t. i. »grdih zakonov«: Do leta 1974 so v Chicagu veljali t. i. »Ugly Laws«, ki so dovoljevali aretacije in kaznovanje oseb z vidnimi telesnimi okvarami, če so se pojavljale v javnosti. Ti zakoni so izvirali iz viktorijanskega obdobja in so bili del širših socialnih omejitev za ljudi s hendikepom.

Vse te spremembe so bile dosežene s trdim delom aktivistk in aktivistov, ki so se borili proti diskriminaciji in za pravico do enake obravnave. Čeprav so bile dosežene pomembne zmage, pa ostajajo številni izzivi. Pravice, ki so bile nekoč pridobljene, niso vedno trajne, kar kaže tudi razveljavitev sodbe Roe proti Wade.

Zgodovina nas uči, da napredek ni samoumeven in da je boj za enakopravnost neprestan proces.

Kaj pa menite vi? Kako daleč je družba z enakopravnostjo žensk? So dosegle dovolj ali so potrebne še spremembe - kakšne?