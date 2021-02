Bizarna nesreča blizu Metlike: policija opozarja, da se mu ne približate

O nenavadni nesreči poročajo iz Bele krajine. V četrtek popoldne je v Krasincu na območju PP Metlika prišlo do nesreče pri raztovarjanju s tovornega vozila za prevoz živali. Okoli 300 kilogramov težak bik je padel z nakladalne rampe in podrl 56-letnega moškega, ga lažje poškodoval ter pobegnil v smeri Prilozju.Policisti pozivajo vse, ki bi pobeglega bika opazili, da se mu ne približujejo, saj je lahko nevaren, in jih o njem takoj obvestijo na številko 113.