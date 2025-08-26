NEDOTAKLJIVE TEME

Bivšo poslanko šokiralo nebo nad Metliko: »Zmerjajo nas z norci in teoretiki zarote!«

Violeta Tomič se je dotaknila tabu teme.
Fotografija: Violeta Tomič. FOTO: Leon Vidic/delo
Violeta Tomič. FOTO: Leon Vidic/delo

M. U.
26.08.2025 ob 17:53
M. U.
26.08.2025 ob 17:53

Igralka in nekdanja poslanka Violeta Tomič je na družbenih omrežjih objavila več fotografij neba nad Metliko. A kaj, ko jo je zmotil videz omenjenega neba: »Zjutraj čudovita modrina, pozno popoldne pa ogabno, črta do črte!???« je zapisala. Pravi, da ko potuje po državah, ki niso članice EU in zveze Nato, in ki jih vse označuiejo kot diktature, tega pojava ni. Nebo je nebo in oblaki so oblaki. »Temu so naši predniki rekli "Pod svobodnim soncem,« je pojasnila. 

Polne baterije Violete Tomič: z vrta na morje (Suzy)

Se je pa Tomičeva pritožila, da vedno, kadar se sprašuje o takšnih, kot pravi nedotakljivih temah, jo zmerjajo, da je nora in teoretičarka zarote. »Ampak, jaz bi vendar rada razumela, kako je to lahko postalo "normalno",« je razložila v svojem zapisu na Facebooku.

Za verujoče v teorije zarote je nebo skrivnostno platno, kjer se piše resnica, ki je ne smemo vedeti.

Je pa nebo izhodišče za mnoge teorije, ki burijo domišljijo ljudi. Najbolj razvpita teorija pravi, da letala za seboj ne puščajo le kondenzacijskih sledi, ampak tudi kemične snovi, namenjene nadzoru vremena ali celo ljudi. Privrženci trdijo, da so dolge bele črte dokaz, da vlade izvajajo skrivne eksperimente. Med teorijami se pogosto omenja tudi, da vojske uporabljajo nebo kot skrivni laboratorij. Govori se o nenavadnih testiranjih orožja, vremenskih manipulacijah in skrivnih bazah.

Brutalno iskrena Violeta Tomić: Umivala sem mu noge, da ni znorel

Od Ljubljane do Kopra! Slovensko nebo polno nenavadnih pojavov (FOTO)

Violeta Tomić družbena omrežja teorija zarote igralka poslanka fotografija nebo

