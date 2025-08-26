Bivšo poslanko šokiralo nebo nad Metliko: »Zmerjajo nas z norci in teoretiki zarote!«

Igralka in nekdanja poslanka Violeta Tomič je na družbenih omrežjih objavila več fotografij neba nad Metliko. A kaj, ko jo je zmotil videz omenjenega neba: »Zjutraj čudovita modrina, pozno popoldne pa ogabno, črta do črte!???« je zapisala. Pravi, da ko potuje po državah, ki niso članice EU in zveze Nato, in ki jih vse označuiejo kot diktature, tega pojava ni. Nebo je nebo in oblaki so oblaki. »Temu so naši predniki rekli "Pod svobodnim soncem,« je pojasnila.

Se je pa Tomičeva pritožila, da vedno, kadar se sprašuje o takšnih, kot pravi nedotakljivih temah, jo zmerjajo, da je nora in teoretičarka zarote. »Ampak, jaz bi vendar rada razumela, kako je to lahko postalo "normalno",« je razložila v svojem zapisu na Facebooku.

Za verujoče v teorije zarote je nebo skrivnostno platno, kjer se piše resnica, ki je ne smemo vedeti.

Je pa nebo izhodišče za mnoge teorije, ki burijo domišljijo ljudi. Najbolj razvpita teorija pravi, da letala za seboj ne puščajo le kondenzacijskih sledi, ampak tudi kemične snovi, namenjene nadzoru vremena ali celo ljudi. Privrženci trdijo, da so dolge bele črte dokaz, da vlade izvajajo skrivne eksperimente. Med teorijami se pogosto omenja tudi, da vojske uporabljajo nebo kot skrivni laboratorij. Govori se o nenavadnih testiranjih orožja, vremenskih manipulacijah in skrivnih bazah.