Nekdanji radijski mogotec razkril ozadje, zakaj se je Hojs spravil na Avdića: vse povezano z njegovo mamo?

Že dlje odmeva »afera«, v katero naj bi bil vpleten radijski voditelj Denis Avdić in jo je pravzaprav sprožil nekdanji Janšev notranji minister Aleš Hojs.

Ta je pred dnevi poobjavil dokument, ki naj bi potrjeval, da je Avdić 28. 12. 2021 poplačal kredit, 22. 12. 2021 pa je na Radiu 1 zaključil Dobrodelni maraton. Hojs je s tem namignil, da naj bi Avdić dobrodelna sredstva namenil za poplačilo svojega kredita.

In čeprav sta Avdić in Radio 1 odgovorila, da to ni res, da so letna poročila fundacije javna, Avdić pa je ljudi celo sam pozval, naj vsak sum česa takega prijavijo policiji, to ni bilo dovolj. Na omrežjih so se začeli napadi nanj, vodilni člani SDS so začeli deliti objave, v katerih so mu očitali vsemogoče. Hkrati so se pojavile objave, ki so razkrivale, kakšne nepremičnine ima Avdić in kako posluje njegovo podjetje.

Aleš Hojs. FOTO: Matej Družnik

V bran Avdiću tudi Kovačeva

V bran Avdiću se je postavila tudi Nika Kovač z Inštituta 8. marec, kjer so tako zapisali: »Spet gledamo zgodbo, ki jo v Sloveniji predobro poznamo. Ko nekdo postane moteč za določeno politično agendo, se začne preverjen scenarij: najprej ga osebno diskreditirajo, potem ponavljajo laži, dokler se ne primejo, in nazadnje naredijo vse, da izgine iz medijskega prostora.«

Nika Kovač je posnela še poseben videoposnetek v podporo voditelju: »Trenutno to počnejo Denisu Avdiću. Je pomembno, ali se nam zdi Denis Avdić vedno smešen? Ne. Se vedno strinjamo z njim? Ne. Moramo podpirati vsa njegova pretekla dejanja? Tudi ne. Pomembno je nekaj drugega: Da se v tem trenutku jasno postavimo zanj. Ker resnica nikoli ni bila cilj. Cilj je bil uničenje človeka, ki avtoritarce moti. Zakaj? Ne vem. Ampak jasno je, da je moteč. Denisu Avdiću ni treba zbirati denarja za nikogar. On in njegova ekipa to delajo zato, ker verjamejo v skupnost.«

Nekdanji Janšev minister mu menda zameri norčevanja zaradi »šverca« mame na Hrvaško

Z odmevnim zapisom pa se je glede celotne situacije zdaj oglasil še nekdanji šef Denisa Avdića, s katerim sta sodelovala 15 let. Nekdanji radijski mogotec Leo Oblak je tako poskušal v daljšem zapisu pojasniti poplačilo razvpitega Avdićevega kredita.

»V tem času je prodal več kot 400.000 vstopnic za svoje predstave. Nemalokrat je iz svojega honorarja prispeval 1000, 4000 EUR ali celo več za dobrodelne namene. Tudi za vse svoje aktivnosti okoli dobrodelnih akcij Radia 1 ni prejel niti povračila za prevoza ali katerikoli drug strošek. Za njega lahko trdim, da je edini, ki mu Radio 1 ali kdorkoli drug za to dodatno delo ni plačal niti 1 cent!

Vsem udeleženim zato predlagam malo manj zamer in več smisla za humor.

Leo Oblak. FOTO: Matej Družnik, Delo

Zato je namigovanje, da je takoj po akciji poplačal svoj kredit iz sredstev dobrodelne akcije, neokusno in izredno škodoželjno. Tako namigovanje je žalitev za vse, ki v tej akciji sodelujejo. Vsa sredstva so bili nakazana na račun fundacije, do katerega Denis nima dostopa. Fundacija pa je nato nakazovala Karitasu, Rdečemu križu in drugim. Ker se z Denisom pogosto pogovarjava, zelo dobro poznam njegove naložbe. Denis je zaprosil za kredit po ugodnejši obrestni meri, da je poplačal prejšnjega. Kredit je bil poplačan 30. 11. 2021, izbrisna pobotnica je bila izdana 01. 12. 2021. Zemljiška knjiga je postopek začela 28. 12. 2021. In Hojs je pri napadu na Avdića uporabil datum postopka 28. 12. 2021, ne pa datuma izbrisne pobotnice 01. 12. 2021.

Denis Avdić. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ima pa Hojs po mojih informacijah hudo zamero do Avdića, zaradi Denisovega norčevanja, kako Hojs »šverca« svojo mamo na Hrvaško, ki je imel na družbenih omrežjih več kot 2,5 MIO ogledov na območju nekdanje SFRJ. To pa v času, ko je bil gospod Hojs slovenski notranji minister. Posnetek je nastal, potem ko so hrvaški mejni organi Hojsa na meji ustavili in mu niso dovolili vstopa na Hrvaško.

In namesto da bi se Hojs Avdićevi interpretaciji nasmejal, domnevno še danes kuha jezo do Denisa in je očitno čakal, da bo vrnil udarec …«