Bivši politik šokiral z objavo, da podkupuje svojo hčerko

Vsako leto sredi decembra pride v ospredje, ali se božič, Božiček in dedek Mraz pišejo z veliko ali malo začetnico. Kljub temu da je božič za mnoge najljubši praznik, pa velja pravopisno pravilo, da se piše z malo. S tem pravilom se, kot kaže, ne strinja nekdanji predsednik Gibanja za otroke in družineki svojo hčer finančno spodbuja, da se pravopisnim pravilom upre.»Hčerka je zadnjič dobila minus točko, ker je Božič v testu pisala z veliko. Sem jo pohvalil in dal za v šparovček 10 evrov. Je rekla, da bo zmeraj pisala Božič z veliko, ne glede na točke,« je ponosno zapisal (nelektorirano) Primc.Pod njegovo objavo so se usuli komentarji, da je vendarle pomembnejše to, da je otrok pismen in ne, kakšno je ideološko ozadje družine.Otroci se že v prvih razredih osnovne šole učijo, da se imena praznikov pišejo z malo začetnico, izjemi pa sta Prešernov dan in Marijino vnebovzetje, ker vsebujeta priimek oziroma ime.