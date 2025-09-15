»AFERA BREZJE«

Bivši Janšev minister razložil, kaj imajo skupnega kuža Zlatko, Golobova soproga, škof Rožman in Tito

Obisk predsednika vlade in soproge na Brezjah, kjer so posvetili kapelico, namenjeno otrokom z rakom in njihovim družinam, razburkal politične strasti.
Fotografija: Predsednik vlade Robert Golob in soproga Tino Gaber Golob v družbi rektorja bazilike na Brezjah patra Roberta Bahčiča. FOTO: Omrežje X Vlada Rs
Odpri galerijo
Predsednik vlade Robert Golob in soproga Tino Gaber Golob v družbi rektorja bazilike na Brezjah patra Roberta Bahčiča. FOTO: Omrežje X Vlada Rs

M. U.
15.09.2025 ob 08:15
15.09.2025 ob 08:18
M. U.
15.09.2025 ob 08:15
15.09.2025 ob 08:18

Na Brezjah so minuli teden posvetili kapelico, namenjeno otrokom z rakom in njihovim družinam. Kapelico je Bazilika Marije Pomagaj namenila Inštitutu Zlata pentljica in vsem otrokom, ki so raka že preboleli ali se z njim še soočajo.

Dogodka se je udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob s soprogo Tino Gaber Golob. Na Brezjah je bila tudi sveta maša za otroke z rakom, med katero je rektor bazilike pater Robert Bahčič blagoslovil vitrino s plišastim kužkom Zlatkom, ki ga je podarila deklica Enja. Plišastega kužka je pred tem soproga premierja odpeljala v Rim, kjer ga je blagoslovil papež Leon XIV.

Kaj imajo skupnega kuža Zlatko, Golobova soproga in škof Rožman in Tito?

To je razkurilo mnoge na desnem političnem polu, kot smo že poročali

Zelo kritičen do obiska predsednika vlade in soproge na Brezju je bil poslanec SDS Zvone Černač: »Samo gnoj od človeka je sposoben rakave bolezni otrok izrabljati za politično propagando. Zgodovina pozna enega takih: nadel si je ime Hitler.«

Bivši minister v Janševi vladi Žiga Turk pa je objavil fotografijo predsednika vlade in njegove soproge v družbi patra Bahčiča in dodal: 

»Cerkev ni politična stranka, ampak skupnost vernikov. Njena naloga je varovati duhovno življenje ljudi v vseh okoliščinah – pod diktaturo, demokracijo ali okupacijo. Zato si praviloma prizadeva za minimalno sodelovanje z oblastmi, da lahko zagotavlja bogoslužje, vzgojo, karitativno dejavnost in zaščito vernikov. Ob tej fotografiji bo morda kdo lažje razumel, da je imel škof Rožman med okupacijo stike z oblastmi ali da je Broza sprejel papež

image_alt
Žaljivi zapis o Golobu po mnenju policije potencialno z elementi kaznivih dejanj, Golob je zgrožen

Marjan Šarec na Facebooku

Samo gnoj od človeka je sposoben rakave bolezni otrok izrabljati za politično propagando. Zgodovina pozna enega takih: nadel si je ime Hitler, je danes zarohnel na pričujočem družabnem omrežju nam vsem že dobro poznani Zvone Černač (SDS). Zakaj gre? Gre za obisk predsednika vlade in soproge na Brezjah in udeležbo pri maši, ki je bila darovana za otroke z rakom, hkrati pa je bila tam posvečena kapelica s plišastim Zlatkom. Kot se verjetno spominjate, je medvedka v Vatikanu blagoslovil papež Leon XIV. Bolna (tudi zelo verna) deklica je prosila soprogo predsednika vlade, Tino Gaber Golob, če lahko nese medvedka blagoslovit. Odzvala se je na to prošnjo in nesla igračko papežu. No, že takrat so nam vsem dobro znani portali pisali, da gre za norčevanje in ne vem, kaj še vse. Pa, kaj pisali…tekmovali, kdo bo bolj goreče pljuval po tej gesti.

Za vernega človeka je papežev blagoslov sveta stvar in če je to blagoslov plišaste igračke (medvedka), gre za sporočilo, da ni pomemben sam predmet, temveč namen in globoka vera tega dekleta. Bog deluje na različne načine. Zraven pa je seveda tudi Institut zlata pentljica, ki deluje za otroke, ki so oboleli za rakom. Zato je dogodek na Brezjah pomemben in zagotovo je primerno, da je povabljen tudi predsednik vlade s soprogo, saj ne nazadnje brez njiju medvedek ne bi bil blagoslovljen. Kadar gre za bolezen in druge stiske ljudi, so(smo) politiki v prvi vrsti ljudje in ne predstavljam si, da bi kdorkoli od nas najprej preračunal politične točke. A morda so pa le med nami taki in pravzaprav sodijo po sebi… nevoščljivi, da oni niso tisti, ki so kaj takega naredili.

Pa pojdimo še h gospodu Alešu Štrancarju človeku, ki je že pred dnevi poskrbel za vsesplošno zgražanje in se povrhu vsega še ponuja za mandatarja, a mislim, da bo moral pojesti še kar nekaj političnih žgancev. Ne bom ponavljal zapisa, ker je znano, za kaj gre. Je pa na zgoraj obravnavano temo izlil ogenj in žveplo po Frančiškanih, ki da jim je v preteklosti daroval 0,5 MIO evrov, od zdaj naprej pa od njega ne dobijo niti centa. Pomislite, samo zato ker je predstojnik na Brezjah povabil predsednika vlade. Dar, ki ni darovan brezpogojno, ni vreden svojega imena.

Pred dnevi sem poslušal tudi intervju z gospodom Štrancarjem in poleg vseh nazivov je dodal, da je kristjan. O, kakšno farizejstvo je to…pravi kristjan bi ravnal drugače. Kolikokrat je Jezus govoril v prilikah o točno takšnih ljudeh.

Najbolj v nebo vpijoče pa je, da papeža v Vatikanu ni motil blagoslov medvedka, da predstojnika Brezij ne moti, ne bolnikov, prepričan pa sem, da tudi Vsemogočnega ne. Prava cerkev je odprta za vse, združuje in ne obsoja, predvsem pa spoštuje državne institucije. Pa če tudi predsednik vlade ni veren, ali pa če bi bil kakšne druge veroizpovedi.

Moti samo naše desne farizeje vseh vrst, ki mislijo, da so samo oni poklicani sedeti v cerkvi, čeprav so mnogi izmed njih nekoč imeli boga v Beogradu. O podjetnikih, kot je Aleš Štrancar bom pa rekel samo to, da občudujem njihovo poklicno pot in dajem vse priznanje, a bontona se z denarjem ni in se ga ne bo dalo kupiti.

Sam imam zakramente in sem hodil k verouku. Spomnim se, da so nas vedno učili(kakor tudi doma), da je treba biti spoštljiv in uvideven. Dragi prej omenjeni »kristjani«, strinjam se z vami, da je svoboda govora temelj demokracije. Vendar ste šli vi že zdavnaj predaleč. Svoboda govora pomeni, da smemo kritizirati oblast, ne da bi se bali za posledice. A zmerjanje z raznimi izrazi in primerjave z obešenimi diktatorji so stvari, za katere bi vam pri verouku rekli, da se ne spodobijo. Vsaj v mojem otroštvu je bilo tako. Morda je pa danes kaj drugače, ampak vseeno si drznem misliti, da ne.

Kar seješ, to žanješ in če bomo mladim generacijam dajali vedeti, da so zmerljivke in tovrstna retorika dopustna, potem ne vem, kam bomo prišli. Na koncu pa si ne upam niti pomisliti, kako se ob takšni agresivni retoriki počutijo tisti, zaradi katerih se dogodek na Brezjah odvil. Ja, se strinjam, da ne gre izkoriščati tovrstnih dogodkov politične namene. A želeli ali ne, je predsednik vlade politik in vsaka njegova udeležba je lahko politična, če jo želimo tako videti.

Če kdo danes izkorišča lep in srčen dogodek za politični boj, so to desni farizeji, ki delajo škodo predvsem sebi, čeprav se morda tega ne zavedajo.

Svoje je dodal tudi lastnik Domovine Aleš Štrancar, ki je zaradi obiska Goloba in Gabrove na Brezjah razkril, da ne bo več finančno podpiral frančiškae. »Od danes naprej frančiškanom ne dam niti centa več. Pa sem do sedaj cca 0,5M EUR. Verjamem, da mi boste vsi, ki Vam gre tovrstna podpora nagemu cesarju, ki na vse načine škoduje kristjanom, na bruhanje storili enako. Od nekdaj velja, da je najbolj učinkovit ukrep, udarec po žepu. Je zadnji čas, da začnejo prebogati in presiti frančiškani živeti življenje s. Frančiška,« je zapisal na omrežju X.   

Vse skupaj je pokomentiral tudi evropski poslanec Marjan Šarec v daljšem zapisu na Facebooku, ki ga objavljamo v celoti.

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Robert Golob Brezje blagoslov rak Žiga Turk Aleš Štrancar

Priporočamo

Luka Dončić ima nov dom: kupil je luksuzno vilo za 25 milijonov dolarjev (VIDEO)
Bivši Janšev minister razložil, kaj imajo skupnega kuža Zlatko, Golobova soproga, škof Rožman in Tito
Premium
Krvava skrivnost Rošpoha: kdo je pred 30 leti ustrelil Aleksandra Pirca?
Premium
Na Norveškem se cene izdelkov spremenijo tudi 100-krat na dan, bo to prišlo tudi k nam?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Luka Dončić ima nov dom: kupil je luksuzno vilo za 25 milijonov dolarjev (VIDEO)
Bivši Janšev minister razložil, kaj imajo skupnega kuža Zlatko, Golobova soproga, škof Rožman in Tito
Premium
Krvava skrivnost Rošpoha: kdo je pred 30 leti ustrelil Aleksandra Pirca?
Premium
Na Norveškem se cene izdelkov spremenijo tudi 100-krat na dan, bo to prišlo tudi k nam?

Izbrano za vas

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.