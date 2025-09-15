Bivši Janšev minister razložil, kaj imajo skupnega kuža Zlatko, Golobova soproga, škof Rožman in Tito

Na Brezjah so minuli teden posvetili kapelico, namenjeno otrokom z rakom in njihovim družinam. Kapelico je Bazilika Marije Pomagaj namenila Inštitutu Zlata pentljica in vsem otrokom, ki so raka že preboleli ali se z njim še soočajo.

Dogodka se je udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob s soprogo Tino Gaber Golob. Na Brezjah je bila tudi sveta maša za otroke z rakom, med katero je rektor bazilike pater Robert Bahčič blagoslovil vitrino s plišastim kužkom Zlatkom, ki ga je podarila deklica Enja. Plišastega kužka je pred tem soproga premierja odpeljala v Rim, kjer ga je blagoslovil papež Leon XIV.

Kaj imajo skupnega kuža Zlatko, Golobova soproga in škof Rožman in Tito?

To je razkurilo mnoge na desnem političnem polu, kot smo že poročali.

Zelo kritičen do obiska predsednika vlade in soproge na Brezju je bil poslanec SDS Zvone Černač: »Samo gnoj od človeka je sposoben rakave bolezni otrok izrabljati za politično propagando. Zgodovina pozna enega takih: nadel si je ime Hitler.«

Bivši minister v Janševi vladi Žiga Turk pa je objavil fotografijo predsednika vlade in njegove soproge v družbi patra Bahčiča in dodal:

»Cerkev ni politična stranka, ampak skupnost vernikov. Njena naloga je varovati duhovno življenje ljudi v vseh okoliščinah – pod diktaturo, demokracijo ali okupacijo. Zato si praviloma prizadeva za minimalno sodelovanje z oblastmi, da lahko zagotavlja bogoslužje, vzgojo, karitativno dejavnost in zaščito vernikov. Ob tej fotografiji bo morda kdo lažje razumel, da je imel škof Rožman med okupacijo stike z oblastmi ali da je Broza sprejel papež.«

Marjan Šarec na Facebooku Samo gnoj od človeka je sposoben rakave bolezni otrok izrabljati za politično propagando. Zgodovina pozna enega takih: nadel si je ime Hitler, je danes zarohnel na pričujočem družabnem omrežju nam vsem že dobro poznani Zvone Černač (SDS). Zakaj gre? Gre za obisk predsednika vlade in soproge na Brezjah in udeležbo pri maši, ki je bila darovana za otroke z rakom, hkrati pa je bila tam posvečena kapelica s plišastim Zlatkom. Kot se verjetno spominjate, je medvedka v Vatikanu blagoslovil papež Leon XIV. Bolna (tudi zelo verna) deklica je prosila soprogo predsednika vlade, Tino Gaber Golob, če lahko nese medvedka blagoslovit. Odzvala se je na to prošnjo in nesla igračko papežu. No, že takrat so nam vsem dobro znani portali pisali, da gre za norčevanje in ne vem, kaj še vse. Pa, kaj pisali…tekmovali, kdo bo bolj goreče pljuval po tej gesti. Za vernega človeka je papežev blagoslov sveta stvar in če je to blagoslov plišaste igračke (medvedka), gre za sporočilo, da ni pomemben sam predmet, temveč namen in globoka vera tega dekleta. Bog deluje na različne načine. Zraven pa je seveda tudi Institut zlata pentljica, ki deluje za otroke, ki so oboleli za rakom. Zato je dogodek na Brezjah pomemben in zagotovo je primerno, da je povabljen tudi predsednik vlade s soprogo, saj ne nazadnje brez njiju medvedek ne bi bil blagoslovljen. Kadar gre za bolezen in druge stiske ljudi, so(smo) politiki v prvi vrsti ljudje in ne predstavljam si, da bi kdorkoli od nas najprej preračunal politične točke. A morda so pa le med nami taki in pravzaprav sodijo po sebi… nevoščljivi, da oni niso tisti, ki so kaj takega naredili. Pa pojdimo še h gospodu Alešu Štrancarju človeku, ki je že pred dnevi poskrbel za vsesplošno zgražanje in se povrhu vsega še ponuja za mandatarja, a mislim, da bo moral pojesti še kar nekaj političnih žgancev. Ne bom ponavljal zapisa, ker je znano, za kaj gre. Je pa na zgoraj obravnavano temo izlil ogenj in žveplo po Frančiškanih, ki da jim je v preteklosti daroval 0,5 MIO evrov, od zdaj naprej pa od njega ne dobijo niti centa. Pomislite, samo zato ker je predstojnik na Brezjah povabil predsednika vlade. Dar, ki ni darovan brezpogojno, ni vreden svojega imena. Pred dnevi sem poslušal tudi intervju z gospodom Štrancarjem in poleg vseh nazivov je dodal, da je kristjan. O, kakšno farizejstvo je to…pravi kristjan bi ravnal drugače. Kolikokrat je Jezus govoril v prilikah o točno takšnih ljudeh. Najbolj v nebo vpijoče pa je, da papeža v Vatikanu ni motil blagoslov medvedka, da predstojnika Brezij ne moti, ne bolnikov, prepričan pa sem, da tudi Vsemogočnega ne. Prava cerkev je odprta za vse, združuje in ne obsoja, predvsem pa spoštuje državne institucije. Pa če tudi predsednik vlade ni veren, ali pa če bi bil kakšne druge veroizpovedi. Moti samo naše desne farizeje vseh vrst, ki mislijo, da so samo oni poklicani sedeti v cerkvi, čeprav so mnogi izmed njih nekoč imeli boga v Beogradu. O podjetnikih, kot je Aleš Štrancar bom pa rekel samo to, da občudujem njihovo poklicno pot in dajem vse priznanje, a bontona se z denarjem ni in se ga ne bo dalo kupiti. Sam imam zakramente in sem hodil k verouku. Spomnim se, da so nas vedno učili(kakor tudi doma), da je treba biti spoštljiv in uvideven. Dragi prej omenjeni »kristjani«, strinjam se z vami, da je svoboda govora temelj demokracije. Vendar ste šli vi že zdavnaj predaleč. Svoboda govora pomeni, da smemo kritizirati oblast, ne da bi se bali za posledice. A zmerjanje z raznimi izrazi in primerjave z obešenimi diktatorji so stvari, za katere bi vam pri verouku rekli, da se ne spodobijo. Vsaj v mojem otroštvu je bilo tako. Morda je pa danes kaj drugače, ampak vseeno si drznem misliti, da ne. Kar seješ, to žanješ in če bomo mladim generacijam dajali vedeti, da so zmerljivke in tovrstna retorika dopustna, potem ne vem, kam bomo prišli. Na koncu pa si ne upam niti pomisliti, kako se ob takšni agresivni retoriki počutijo tisti, zaradi katerih se dogodek na Brezjah odvil. Ja, se strinjam, da ne gre izkoriščati tovrstnih dogodkov politične namene. A želeli ali ne, je predsednik vlade politik in vsaka njegova udeležba je lahko politična, če jo želimo tako videti. Če kdo danes izkorišča lep in srčen dogodek za politični boj, so to desni farizeji, ki delajo škodo predvsem sebi, čeprav se morda tega ne zavedajo.

Svoje je dodal tudi lastnik Domovine Aleš Štrancar, ki je zaradi obiska Goloba in Gabrove na Brezjah razkril, da ne bo več finančno podpiral frančiškae. »Od danes naprej frančiškanom ne dam niti centa več. Pa sem do sedaj cca 0,5M EUR. Verjamem, da mi boste vsi, ki Vam gre tovrstna podpora nagemu cesarju, ki na vse načine škoduje kristjanom, na bruhanje storili enako. Od nekdaj velja, da je najbolj učinkovit ukrep, udarec po žepu. Je zadnji čas, da začnejo prebogati in presiti frančiškani živeti življenje s. Frančiška,« je zapisal na omrežju X.

Vse skupaj je pokomentiral tudi evropski poslanec Marjan Šarec v daljšem zapisu na Facebooku, ki ga objavljamo v celoti.