»Zagotovo sem s knjigo komu stopil na žulj, saj so v njej akterji montiranega političnega procesa, ki mi je v tistem trenutku uničil politično kariero in zaprl skoraj vsa vrata, navedeni poimensko. Zame je to sicer zgodovina, ki pa je ne bom nikoli pozabil in tistim, ki so me hoteli uničiti, sem danes oprostil. Je pa ta knjiga kot neka moja oporoka; v njej sem povedal vse, čeprav sem razmišljal, ali kaj zamolčati. Celo lektorica mi je pri prebiranju knjige predlagala, da bi kaj izpustil, a sem se odločil, da vsebine ne bom spreminjal,« pravi mag. Boštjan Kovačič, nekdanji novomeški...