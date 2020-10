Bivša Janezu Janši nastavila ogledalo

Janša za petek sklical sejo Sveta za nacionalno varnost

Sredine vnovične rekordne številke odkritih okužb z novim koronavirusom je premier Janez Janša na Twitterju pospremil z napovedjo seje Sveta za nacionalno varnost za petek ob 15. uri. Na njej bodo namreč razpravljali o razmerah, v katerih je Slovenija zaradi širjenja novega koronavirusa. Na dnevnem redu je tudi razprava o nezakonitih migracijah.

V Sloveniji v zadnjih dneh beležimo precej visoke številke na novo okuženih z virusom sars-cov-2. Nekateri pravijo, da zaradi tega, ker več testiramo kot v predhodnih mesecih, nekateri celo zahtevajo odgovornost za nastale razmere. Kdo je kriv? Odvisno, koga vprašate.Vsaj deloma je jasno, koga krivi predsednik vlade: »Obnašanje od davkoplačevalcev plačanih vplivnežev, ki je pospešilo širjenje #Covid_19 in ogrozilo zdravje in življenja ljudi. @strankaSD @tfajon @StrankaLMS« V dokaz je priložil še fotografije žvižgača, številne protestnike, med katerimi pa so tudi evropska poslanka in v.d. predsednica SD, predsednik LMŠ in nekdanji predsednik vlade, poslanka LMŠin drugi ...Bivša premierka, danes predsednica stranke SAB,je pred nekaj urami zapisala odgovor na Janšev tvit: »Zrcalce, zrcalce na steni povej, kdo je najbolj zaslužen za širjenje okužb v deželi tej? Sam si poglej.« Pripela je še fotografije, na katerih so v druščini Simona Kustec, predsednik države, minister za notranje zadevein drugi, vsi pa brez maske. Pripela je tudi fotografijo Janše, na kateri se rokuje s srpskim predsednikom, pri tem pa prav tako ne nosi maske.Kaj pa pravi, vladni govorec za covid 19? Da se okužbe najbolj širijo na porokah, pogrebih, trgovskih središčih, v lokalih, domovih za starejše in delovnih organizacijah.Kdo ima prav?