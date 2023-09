Bivša direktorica Moderne galerije v Ljubljani ni več direktorica muzeja v Zagrebu

Zdenka Badovinac je odstopila z mesta direktorice zagrebškega Muzeja sodobne umetnosti (MSU). Za odhod se je odločila iz osebnih, družinskih razlogov, zaradi katerih ne more več opravljati nalog ravnateljice, so danes sporočili iz MSU. Od 1. oktobra jo bo kot vršilka dolžnosti direktorice nasledila dolgoletna kustosinja muzeja Vesna Meštrić.

Zdenka Badovinac, nekdanja direktorica Moderne galerije v Ljubljani, je mesto direktorice MSU v Zagrebu prevzela marca lani. Takrat je napovedala, da bo na tem mestu ostala en mandat.

Kot so danes sporočili iz muzeja, je Zdenki Badovinac v letu in pol uspelo odpreti muzej novemu občinstvu, povečati zanimanje javnosti zanj in ga bolj povezati z lokalno in mednarodno skupnostjo.

Med številnimi spremembami, ki jih je sprožila, izstopa ponovno odprtje dragocene zbirke MSU in njena predstavitev javnosti prek dinamične postavitve z naslovom Zbirka kot glagol. Na to postavitev se navezuje tudi ciklus Okidaći, ki umetnikom, društvom, zunanjim kustosom in skupnosti omogoča poseganje v zbirko s samostojnimi razstavami.

Pomembna dediščina njenega mandata je tudi vključitev MSU v prestižno mednarodno združenje muzejev L'Internationale in projekt Museum of the Commons ob podpori sklada Kreativna Evropa.

V njenem mandatu se je v muzeju zvrstila vrsta kakovostnih domačih in tujih razstav, med njimi tudi retrospektiva ene od najpomembnejših hrvaških umetnic Sanje Iveković. Zdenka Badovinac je to razstavo najprej kurirala za dunajski Kunsthalle. Pod njenim strokovnim vodstvom so jo s posebnimi sredstvi in pomočjo mesta Zagreb razširili, prenovili in postavili v MSU.

Badovinac je pred odhodom z mesta direktorice v sodelovanju z zaposlenimi v MSU oblikovala program muzeja za naslednje leto.