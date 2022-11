Bivak namesto razglednega stolpa

Z odprtjem Adijevega bivaka na Reški planini se zaokroža letošnje dogajanje, posvečeno 50-letnici delovanja Planinskega društva Prebold in enakemu jubileju tamkajšnjega planinskega doma. Delovanje društva in planinskega doma je neločljivo povezano z nekdanjim predsednikom Adijem Vidmajerjem, ki si je želel, da se na vrhu Reške planine postavi razgledni stolp. Tega žal ni bilo mogoče uresničiti zaradi birokracije in predpisov. So pa zato po njem poimenovali postavljeni bivak.

Udeleženci slovesnosti so se zbrali na parkirišču pred cerkvijo sv. Marije v neposredni bližini planinskega doma in se od tam podali proti vrhu 925 metrov visoke Reške planine, kjer je uro zatem potekalo odprtje Adijevega bivaka. Pohodnike, med katerimi so bili tudi preboldski župan Vinko Debelak z ženo in Adijeva družina, je nagovoril predsednik PD Prebold Matic Pečovnik. Zahvalil se je vsem, ki so prišli na odprtje ter tako počastili spomin na njihovega prvega predsednika društva, predsednika Savinjskega MDO planinskih društev in podpredsednika Planinske zveze Slovenije, ki je dal velik prispevek slovenskemu planinstvu.

Prerezali so trak. FOTOGRAFIJI: Darko Naraglav

»Dokumentacijo za postavitev bivaka smo začeli pripravljati pred tremi leti, zaradi težav, ki jih ne bi omenjal, pa smo dela začeli 1. junija letos,« je med drugim povedal Pečovnik. Tablo Adijevega bivaka je odkril Miha Fonda, ki jo je tudi izdelal, nato pa sta Adijeva žena Hedvika in sin Uroš Vidmajer skupaj s predsednikom društva prerezala trak. Uroš je izrazil hvaležnost planincem za postavitev bivaka v spomin in čast očetu, ki je tako ljubil planine.