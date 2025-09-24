Bitka za medveda Tima: lastnik trdi, da je zdrav, Avstrijci pritiskajo

MICI ODHAJA

Štiri tačke bodo medvedko odpeljale v tuje zavetišče. Lastnik zadnje zasebne rjave zveri ogorčen nad pogromom.

Medvedji časi so raznoliki po naši deželi: medtem ko se po Rakitni širi strah zaradi bližnjih srečanj z namnoženo največjo domačo zverjo (odstrel viška slednje pa je zadržan), mednarodno bistveno bolj odmeva primer zadnjih privatnih medvedov pri nas, ki odhajajo prek severne meje. Avstrijska organizacija za zaščito živali Štiri tačke (Vier Pfoten) se je namreč pohvalila, da bo iz Žirovnice odpeljala 24-letno medvedko Mici, ki se bo iz kletke pri restavraciji preselila v medvedji gozd Müritz na sever Nemčije. Avstrijska organizacija pri nas še vedno zelo aktivna. Nadzor pri zasebniku naj ne bi ...