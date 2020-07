Bitka s koronavirusom v Sloveniji: razmere se spet slabšajo

Epidemiološke razmere v Sloveniji po kazalniku Nijz, ki spremlja števila okuženih v 14 dneh na 100.000 prebivalcev. FOTO: A. L.

V DSO Hrastnik nove okužbe



V Domu starejših Hrastnik so v sredo potrdili okužbo z novim koronavirusom še pri devetih oskrbovancih in dveh zaposlenih, pri čemer je eno zaposleno, pri kateri je bila okužba potrjena, na testiranje napotil njen osebni zdravnik, je povedal direktor doma Drago Kopušar. Tako je trenutno okuženih 29 oskrbovancev in 10 zaposlenih v domu.



Vir: STA

V Sloveniji je bilo včeraj potrjenih 27 novih pozitivnih primerov na virus sars-cov-2, je objavila vlada. Opravljenih je bilo 935 testov. Število umrlih se ni spremenilo, medtem ko je 24 oseb hospitaliziranih, dve pa potrebujeta intenzivno nego.Dan prej je bilo zabeleženih 29 novih okuženih ob opravljenih 1.150 testih. V bolnišnicah je bilo 22 oseb, dve pa sta potrebovali intenzivno nego.Ob upoštevanju zadnjih podatkov se je število okuženih v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev, čeprav je bilo včeraj ugotovljenih manj okuženih kot dan prej, povzpelo na 12,36 (dan prej je omenjeni kazalnik znašal 11,69).