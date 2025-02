Čeprav so to gibanje spodbudili varnostni pomisleki in regulativni pritiski, bi lahko bili še en pomemben dejavnik nastajajoči geopolitični premiki, kot so trenutni mirovni pogovori, v katere sta vključena Vladimir Putin in nekdanji ameriški predsednik Donald Trump.

V preteklosti je bitcoin deloval kot varovalo pred politično in gospodarsko nestabilnostjo. Zaradi stopnjevanja geopolitičnih napetosti v zadnjih letih, vključno z odnosi med ZDA in Rusijo, ukrajinskim konfliktom in dinamiko Nata, se je povečalo povpraševanje po bitcoinih kot hranilniku vrednosti. Vendar nedavni Putinovi mirovni pogovori nakazujejo morebiten premik v svetovni stabilnosti, kar bi lahko vplivalo tudi na to, kako vlagatelji hranijo svoje premoženje.

Izjemna kriptodenarnica za shranjevanje bitcoina

Best Wallet je preprosta mobilna aplikacija, namenjena upravljanju digitalnega premoženja. Podpira različne verige blokov in ponuja funkcije, kot so trgovanje, shranjevanje in zastavljanje kriptovalut – vse to je dostopno s telefonom.

Aplikacija Best Wallet je bila ustvarjena za poenostavitev načina interakcije uporabnikov s kriptovalutami. Omogoča nakup, prodajo, shranjevanje, izmenjavo in zastavljanje digitalnega premoženja na varen in uporabniku prijazen način. Njen mobilni pristop zagotavlja, da lahko svoje kriptovalute upravljate kadar koli in kjer koli.

Ključne funkcije aplikacije Best Wallet

Podpora za več verig blokov: upravljajte več kot 50 verig blokov v eni sami aplikaciji, kar olajša upravljanje raznolikega portfelja.

upravljajte več kot 50 verig blokov v eni sami aplikaciji, kar olajša upravljanje raznolikega portfelja. Vgrajene zamenjave kriptovalut: trgovanje s kriptovalutami neposredno v aplikaciji, ne da bi za to potrebovali platforme tretjih oseb.

trgovanje s kriptovalutami neposredno v aplikaciji, ne da bi za to potrebovali platforme tretjih oseb. Staking in nagrade: stakingi in nagrade so na voljo na vseh straneh: S postavljanjem sredstev ali sodelovanjem v dogodkih airdrop lahko zaslužite nagrade.

stakingi in nagrade so na voljo na vseh straneh: S postavljanjem sredstev ali sodelovanjem v dogodkih airdrop lahko zaslužite nagrade. Izobraževalni viri: dostop do vodnikov in nasvetov, ki vam bodo pomagali krmariti po aplikaciji in se naučiti več o svetu kriptovalut.

Best Wallet je dobra izbira za vse, ki iščejo mobilno denarnico za kriptovalute s podporo za več verig blokov. Čeprav še ne vključuje naprednih orodij za trgovanje, je aplikacija zaradi preproste uporabe in stalnih posodobitev zanesljiva možnost za upravljanje digitalnega premoženja.

Obiščite kriptodenarnico Best Wallet

Nova kriptovaluta ponuja brezplačne bitcoine

V razvijajoči se kriptopokrajini inovativni projekti iščejo edinstvene načine za privabljanje in nagrajevanje uporabnikov. Ena takih pobud je žeton BTC Bull ($BTCBULL), meme kovanec, ki je pritegnil veliko pozornosti.

V prvih 48 urah predprodaje je žeton BTC Bull zbral več kot 800.000 USD, kar kaže na vse večje zanimanje za projekte, ki ponujajo oprijemljive nagrade. Imetniki žetonov $BTCBULL so upravičeni do prejemanja brezplačnih bitcoinov prek airdropov, kar zagotavlja priložnost za zaslužek BTC brez neposredne naložbe.

Vlagatelji morajo za pridobitev teh nagrad v svojih denarnicah preprosto imeti žetone $BTCBULL, pri čemer je znesek odvisen od vrednosti njihovega imetja. Prvi uporabniki že uživajo privlačen pasivni dohodek prek platforme za staking projekta, ki trenutno ponuja nagradno stopnjo, ki presega 500 % na leto.

Ta pristop ne spodbuja le sodelovanja, temveč uvaja tudi novo metodo, s katero lahko navdušenci nad kriptovalutami kopičijo bitcoine, s čimer se dodatno razširijo poti, po katerih lahko posamezniki sodelujejo s kripto ekosistemom in imajo od njega koristi.

Skratka, premik bitcoina s centraliziranih borz na denarnice brez skrbništva odraža širšo željo po večji varnosti, avtonomiji in nadzoru nad digitalnim premoženjem. Z razvojem regulativnega okolja in nastajanjem novih projektov se bo ta trend verjetno nadaljeval in oblikoval prihodnost shranjevanja in upravljanja kriptovalut.

Obiščite predprodajo bitcoina Bull

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media